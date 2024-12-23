صلاح يفرض هيمنته على فانتازي الدوري الإنجليزي.. وجيسوس يعود من بعيد

النجم المصري عاش ليلة عظيمة في لندن

كانت الجولة السابعة عشرة من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، فرصة جديدة لتأكيد هيمنة النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والبريميرليج، على اللعبة هذا الموسم.

وقاد صلاح الريدز للفوز في قمة الإثارة والمتعة أمام توتنهام هوتسبير، بستة أهداف مقابل ثلاثة (6-3)، كان نصيبه منها هدفان إلى جانب تمريرتين حاسمتين، ليخرج الفرعون المصري محققًا 18 نقطة، ويواصل صدارته لقائمة أكثر اللاعبين حصولا على النقاط برصيد 146 نقطة.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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عودة جيسوس في جولة النقاط

إلى جانب هدايا وإمتاع صلاح، كانت الجولة فرصة لجمع النقاط، حيث نجح أكثر من لاعب في التألق، ومنهم دومينيك سوبوسلاي ولويس دياز، زميلي صلاح في ليفربول، إذ نجح الأول في تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين، وجمع 15 نقطة كاملة، بينما سجل الكولومبي هدفين وجمع 12 نقطة.

وفي نيوكاسل واصل السويدي ألكسندر إيزاك تألقه وسجل ثلاثية "هاتريك"، قاد بها فريقه لسحق إيبسويتش تاون على أرضه برباعية نظيفة (4-0)، وجمع إيزاك 14 نقطة، كما نجح زميله جاكوب ميرفي في الخروج برصيد 11 نقطة بعدما سجل الهدف الرابع وقدم تمريرة حاسمة.

وشهدت الجولة عودة المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس مرة أخرى لحصد النقاط، بعدما نجح في قيادة أرسنال لاكتساح كريستال بالاس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد (5-1)، وسجل هدفين وصنع آخر، ليجمع في النهاية 13 نقطة.

وتألق مورجان روجرز لاعب وسط أستون فيلا وضاعف من جراح مانشستر سيتي ومدربه جوارديولا، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف (2-1).

وعلى مستوى الدفاع كان أينا مدافع نوتنجهام فورست على موعد مع التوهج، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على برينتفورد (2-0)، ليخرج بنقاط الهدف إلى جانب نقاط الكلين شيت ويجمع 12 نقطة.

التشكيلة المثالية للجولة:

حراسة المرمى: رامسديل (7 نقاط)

الدفاع: أينا (12 نقطة) - ويليامز (9 نقاط) - دوهيرتي (9 نقاط)

الوسط: صلاح (18 نقطة) - سوبوسلاي (15 نقطة) - دياز (12 نقطة) - روجرز (11 نقطة) - ميرفي (11 نقطة)

الهجوم: إيزاك (14 نقطة) - جيسوس (13 نقطة)

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