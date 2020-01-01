صلاح يتفوق على أفضل مواسم رونالدو في مانشستر يونايتد

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام مع ليفربول وهذه المرة الضحية كريستيانو رونالدو نسخة مانشستر يونايتد

واصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول خلال السنوات الأخيرة، حيث كان ضحيته هذه المرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نسخته مع مانشستر يونايتد.

وخطف ليفربول فوزًا مثيرًا من ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هاتريك خلال اللقاء قاد به ليفربول لفوز هام على ليدز يونايتد، ومانحًا نفسه المزيد من الأرقام القياسية في استهلال موسمه الرابع بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي.

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وبهذه الثلاثية، رفع صلاح عداد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 73 هدفًا و28 صناعة خلال المواسم الثلاثة التي قضاها إضافة إلى مباراة ليدز يونايتد هذا الموسم.

بينما بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فقد سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد في مواسمه الثلاثة الأفضل بين 2006/2007 و2008/2009 66 هدفًا وصنع 20 فقط.

وبذلك تميل الكفة رقميًا لصالح محمد صلاح على مستوى التسجيل والصناعة، في الوقت الذي ساهم فيه الفرعون المصري في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز الغائب لـ 30 عامًا وأيضًا دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مرة واحدة في الوقت الذي كان يرتدي فيه قميص مانشستر يونايتد، وهو ما يسعى له صلاح في الوقت الحالي.