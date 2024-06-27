الشباب تعرض للظلم وأندية دوري روشن لا تستفيد من الأسماء الكبرى!

دار نقاش ساخن حول صفقات أندية دوري روشن السعودي، وأبرز العناصر التي يُتوقع أن تنتقل إلى المملكة، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وقال الناقد عادل بابكير، عبر مساحة (ركلة حرة) على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن هناك أسماءً (فئة A) تقترب من الدوري السعودي، والنجم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط مانشستر سيتي، بات قدومه شبه محسوم إلى المملكة، متوقعًا أن يرتدي قميص الاتحاد؛ كون العميد أول نادٍ يطلب اللاعب في الموسم الماضي، ووفق تصريح سعد اللذيذ، المشرف على برنامج الاستقطاب، بأن النادي الذي يطلب اللاعب، يكون صاحب الأحقية الأولى للظفر به.

وأضاف "محمد صلاح إذا جاء الدوري السعودي، فستكون وجهته إلى الاتحاد، لأن النادي وصل لمراحل متقدمة مع صلاح في الموسم الماضي، ولكن الميزانية هي التي أوقفت المفاوضات، وأتمنى أن نركز على الجودة وليس الأسماء، مع احترامي لدي بروينه وصلاح، ولكن الاتحاد يحتاج للاعبين صغار قادرين على خدمة النادي لـ3 أو 4 سنوات مقبلة، مثل باكيتا وبرونو فيرنانديش وجيماريتش، وأقول إن صلاح وفان ديك ودي بروينه أسماء كبيرة، ولكن ما أتوقع أن تواصل خدمة النادي لسنوات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانبه، أوضح الإعلامي محمد الشهراني، أن دي بروينه لن ينتقل إلى صفوف الاتحاد، أو النصر، متوقعًا أن تكون وجهة اللاعب إلى الهلال أو القادسية، فيما طلب النصر أسماءً أقل في الوسط، وذهبت الترشيحات إلى برونو فيرنانديش.

ورد بابكير بأن الهلال لا يحتاج إلى دي بروينه؛ كونه يمتلك أسماء كبرى في خط الوسط، مثل سيرجي سافيتش، فيما نوه بأن أندية دوري روشن لم تتمكن من استثمار العناصر الكبرى الموجودة في صفوفها على الوجه الأمثل، فيما يتعلق باشتراكات الأندية، مستدلًا بالنصر الذي يملك أعدادًا قليلة في الجمعية العمومية، رغم امتلاكه أسماءً عالمية مثل كريستيانو رونالدو، وكذلك الاتحاد مع كريم بنزيما.

في المقابل، رد الناقد عبد الله الطويرقي، على تصريح بابكير حول أحقية النادي في الصفقات التي طلبها أولًا، قائلًا "الشباب طلب كريم بنزيما واتجه للاتحاد، والأهلي طلب ساديو ماني واتجه للنصر، من يحدد اتجاهات اللاعبين؟ الله أعلم".

وعلق الطويرقي على غضب الشهراني من ضياع صفقة رافا سيلفا من الشباب، وانتقاله إلى بيشكتاش التركي، قائلًا "الشباب امتلك موافقة رسمية من مدرب عالمي مثل مورينيو، ولكن بسبب رفض لجنتي الاستقطاب والاستدامة المالية، هو متواجد الآن في الدوري التركي، ورافا سيلفا أيضًا كان قريبًا من الشباب، ولكن الصفقة لم تتم بسبب التأجيل والمماطلة من لجنة الاستقطاب، رغم أن رافا كان سيصبح واجهة مميزة للدوري السعودي، وليس للنادي فقط. الشباب تضرر كثيرًا من معاملة اللجنتين، رغم أنه لا يقل عن الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، فهو ثاني الأندية تحقيقًا للبطولات الخارجية، وكتب إنجازات يصعب تحقيقها في السعودية".