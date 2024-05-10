صلاح وهالاند وبرشلونة .. جلوب سوكر تعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في أوروبا

حضور قوي لريال مدريد وبايرن ميونخ

أعلنت منظمة "جلوب سوكر" الدولية، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لموسم 2023/2024، من النسخة الأوروبية للجائزة المعروفة.

الموقع الرسمي للمنظمة أعلن عن قائمة طويلة لأسماء المرشحين بمختلف الجوائز للأفضل بقارة أوروبا، في النسخة التي يقام حفلها في مدينة ساردينيا الإيطالية، في الوقت الذي تقام فيه النسخة العالمية بالإمارات العربية المتحدة.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كالتالي : أليساندرو باستوني "إنتر"، تشالهان أوجلو "إنتر"، محمد صلاح "ليفربول"، جود بيلينجهام "ريال مدريد"، فيل فودين "مانشستر سيتي"، أنطوان جريزمان "أتلتيكو مدريد"، أليكس جريمالدو "باير ليفركوزن"، سيرهو جيراسي "شتوتجارت"، إرلينج هالاند "مانشستر سيتي".

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ويضاف لهم كل من ماتس هوملز "بوروسيا دورتموند"، هاري كين ويوشوا كيميش "بايرن ميونخ"، توني كروس "ريال مدريد"، كول بالمر "تشيلسي"، لاوتارو مارتينيز "إنتر"، رودري "مانشستر سيتي"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، بوكايو ساكا "آرسنال"، برناردو سيلفا "مانشستر سيتي"، فينيسيوس جونيور "ريال مدريد".

وأما عن النادي الأفضل في أوروبا للرجال: آرسنال، أتالانتا، برشلونة، ليفركوزن، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، بريست، جيرونا، إنتر، ليفربول، مانشستر سيتي، موناكو، باريس سان جيرمان، ريال مدريد وسبورتنج لشبونة.

وبالنسبة لأندية السيدات: روما، برشلونة، بايرن ميونخ، تشيلسي، يوفنتوس، ليون، مانشستر سيتي، باريس، ريال مدريد وفولفسبورج.

وأما جائزة أفضل مدرب : تشابي ألونسو "ليفركوزن"، روبن أموريم "سبورتنج لشبونة"، كارلو أنشيلوتي "ريال مدريد"، ميكيل أرتيتا "آرسنال"، أوناي إيمري "أستون فيلا"، لويس إنريكي "باريس"، جان بييرو جاسبريني "أتالانتا"، بيب جوارديولا "مانشستر سيتي"، سيموني إنزاجي "إنتر"، تياجو موتا "بولونيا"، سيباستيان أونيس "شتوتجارت"، ميشيل "جيرونا"، إدين ترزيتش "بوروسيا دورتموند"، تشافي "برشلونة" وتوماس توخيل مدرب بايرن ميونخ.

وأخيرًا جاءت قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب كالتالي : جود بيلينجهام "ريال مدريد"، إدواردو كامافينجا "ريال مدريد"، باو كوبارسي "برشلونة"، إيفان فيرجسون "برايتون"، ريكو لويس "مانشستر سيتي"، فيرمين لوبيز "برشلونة"، كوبي ماينو "مانشستر يونايتد"، جمال موسيالا "بايرن ميونخ"، جواو نيفيز "بنفيكا"، كول بالمر "تشيلسي"، تشافي سيمونز "لايبزيج"، ماتيس تيل "بايرن"، فلوريان فيرتس "ليفركوزن"، لامين يامال "برشلونة" بالإضافة لوارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان.