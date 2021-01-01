صلاح: نلعب من أجل دوري الأبطال وأرنولد يحتاج فقط لتحفيز نفسه

ماذا قال محمد صلاح بعد فوز ليفربول على أستون فيلا؟

قال النجم المصري ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح إن الفريق يلعب من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مشيدًا بما قدمه زميله ألكسندر أرنولد.

وحسم الظهير الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد رفقة محمد صلاح مباراة ليفربول وأستون فيلا لصالح الريدز بتسجيله هدف الحسم في اللحظات الأخيرة من زمن شوط المباراة الثاني ليفوز أبطال البريميرليج في الموسم الماضي بهدفين لهدف.

وبذلك الفوز كسر ليفربول عقدة مبارياته الأخيرة على ملعبه أنفيلد والذي تحول إلى كابوس لأصحابه في الأسابيع الأخيرة بعدما كان مرعبًا للخصوم محليًا وأوروبيًا، وهو ما تحدث عنه صلاح باستفاضة بعد المباريات.

وحول ذلك، قال النجم المصري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس إنه من الإيجابي العودة إلى سكة الانتصارات من جديد على ملعب أنفيلد، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن تتوالى الهزائم لليفربول على ملعبه.

وأضاف: "لدينا 7 مباريات وعلينا أن نلعبهم وكأنهم 7 نهائيات، الهدف هو الحفاظ على المركز الرابع وعدم التفريط فيه من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وعدم الغياب عن تلك المسابقة الأهم".

وتابع: "في الشوط الأول أهدرنا فرصًا مؤكدة كانت من الممكن أن تمنحنا التقدم، ولكننا عدنا في الشوط الثاني استعدنا النسق وأصبحنا أكثر قدرة على الوصول والتهديد، وحققنا الفوز في نهاية المطاف".

وحول زميله ألكسندر أرنولد قال: "هو يقوم بعمل رائع، يحتاج فقط إلى تحفيز نفسه ودفعها للأمام من حين لآخر لكي يجدد دوافعه ويكمل بنفس النسق ويرفعه بشكل تصاعدي أيضًا".

وأردف: "إضافة إلى ذلك هو بحاجة إلى أن يركز مع نفسه ويواصل عمله ولا يسمع لأي شخص يتحدث عنه، عليه أن يحافظ على تركيزه وسيتحسن مع الوقت وسيجد الكثير من الإيجابيات".

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وبذلك الفوز استعاد ليفربول المركز الرابع مؤخرًا من وست هام يونايتد، حيث تساوي معه في النقاط برصيد 52 نقطة لكل منهما، في انتظار مواجهة الهامرز أمام ليستر سيتي غدًا.