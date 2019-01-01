فيفا: الحروف الكبيرة حرمت صلاح من تصويت مصر بجائزة الأفضل

خطاً إداري تسبب في الأزمة الأخيرة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن سبب عدم وصول الأصوات المصرية لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم لعام 2019.

صلاح حصل على المركز الرابع في تصويت الأفضل بالفيفا، والذي فاز به ليونيل ميسي نجم برشلونة، متفوقاً على فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

عملية الاقتراع شهدت أزمة كبيرة، بعدما تبين عدم اعتماد صوتي شوقي غريب مدرب مصر وقتها وأحمد المحمدي قائد الفراعنة.

عدم وجود المحمدي وغريب ضمن المصوتين، دفع صلاح لحذف اسم "مصر" من حسابه على موقع "تويتر" لشعوره بحالة غضب شديدة.

مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا❤️❤️❤️ pic.twitter.com/CgM7w1xKXY — Mohamed Salah (@MoSalah) September 24, 2019

فيفا كشف أخيراً عن أسباب تلك الأزمة، مؤكداً أن المحمدي وغريب قاما بكتابة اسم صلاح باستخدام الحروف الإنجليزية الكبيرة.

وهو ما جعل بطاقات الاقتراع غير صحيحة، كما تم إرسال استمارات التصويت بدون توقيع الأمين العام الفيدرالي، رغم كونه أمراً إلزامياً في العملية.

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وأخلى الاتحاد الدولي مسؤوليته، مشيراً لاتصاله مرتين بنظيره المصري لإرسال الاستمارات بصورة صحيحة قبل انتهاء المهلة في 19 أغسطس الماضي.