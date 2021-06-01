صلاح يتنافس على جائزتي أفضل لاعب وهدف في موسم الدوري الإنجليزي

النجم المصري محمد صلاح على رأس الترشيحات في جوائز الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن ترشيحاتها لجوائز الموسم المنقضي بعد أن انتهى بشكل رسمي قبل أيام.

الترشيحات شهدت تصدر المصري محمد صلاح للصورة، حيث تم ترشيحه للحصول على أكثر من جائزة بعد مستواه مع ليفربول.

صلاح تم ترشيحه ليكون أفضل لاعب في الموسم، رفقة البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وزميله البرتغالي روبن دياش ومواطن دياش برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد.

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ظهر أيضًا في الترشيحات اللاعب الشاب ميسون ماونت نجم تشيلسي الإنجليزي، وهاري كين هداف توتنهام وهداف الدوري لهذا الموسم.

أضف لهم اللاعب التشيكي توماش سوتشيك نجم وست هام ومعه جاك جريليش من صفوف أستون فيلا.

🏆 Kevin De Bruyne

🏆 Ruben Dias

🔴 Bruno Fernandes

🦁 Jack Grealish

⚪️ Harry Kane

🔵 Mason Mount

🔴 Mohamed Salah

⚒ Tomas Soucek



Voting is now open for your @EASPORTSFIFA Player of the Season ➡️ https://t.co/EMrat4qWRn#PLAwards pic.twitter.com/JTjLv8hRtr — Premier League (@premierleague) June 1, 2021

أما فيما يخص جوائز أجمل أهداف الموسم، فظهر صلاح بهدفه في مرمى وست هام في شهر يناير الماضي عندما استلم كرة طولية وضعها في مرمى فابيانسكي ببراعة.

وينافس صلاح على تلك الجائزة أهداف جيمس ماديسون في مرمى مانشستر سيتي، ومانويل لانزيني في مرمى توتنهام وسباستيان هالار في مرمى كريستال بالاس وبرونو فيرنانديش في مرمى إيفرتون.

بالإضافة لأهداف جيسي لينجارد في مرمى وولفرهامبتون وإريك لاميلا في شباك آرسنال وإدينسون كافاني ضد فولهام.

😲 𝐒𝐓𝐔𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 😲



Which of these 9️⃣ is your @premierleague Goal of the Season?



🗳 Vote: https://t.co/VFOZcAFoxI pic.twitter.com/qTXFlXifRs — Budweiser Football (@budfootball) June 1, 2021

كذلك أعلنت الرابطة عن ترشيحات المدربين الأفضل، والذين تصدرهم بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وينافسه في سباق اللقب الرباعي مارسيلو بييلسا مدرب ليدز وديفيد مويس المدير الفني لوست هام وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي وأولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.