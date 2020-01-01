صلاح محسن: محمد صلاح أكد لي رغبة ليفربول في ضمي

مهاجم الأهلي يكشف عن حديثه مع محمد صلاح لأول مرة.

كشف صلاح محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، والمعار إلى صفوف سموحة، عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أبلغه باهتمام ناديه بضمه مؤخرًا.

محسن قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "خلال إحدى معسكرات المنتخب المصري، تحدث معي محمد صلاح، حول اهتمام ناديه ليفربول بي، من أجل التعاقد معي".

لاعب الأهلي المعار لسموحة تابع: "محمد صلاح قال لي أن المسؤولين في ليفربول يتحدثون عني بشكل جيد، ويرغبون في التحدث مع مسؤولي الأهلي لضمي".

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صلاح محسن أردف: "ردي على محمد صلاح هو إذا كان لك دورًا في ذلك فأنا موافق، الأهلي نادٍ كبير مثل أي فريق أوروبي، ولكن الاحتراف يعد حلمًا لي".

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واختتم محسن تصريحاته قائلًا: "لا أعلم ما الذي حدث بعد هذا الحديث، ولكن كل شيء نصيب بكل تأكيد، وطموحي اللعب في الدوري الإنجليزي، وهو حلم ليس ببعيد، وأقوم بكل ما يجب أن أفعله.

يذكر أن صلاح محسن قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من إنبي، في صفقة انتقال قياسية ماديًا، حيث وصلت إلى أكثر من 40 مليون جنيه مصري.