"صلاح مثل ميسي لا يعوض وتجديد عقده ضرورة قصوى"

بطل الدوري الإنجليزي الأسبق يؤكد على ضرورة محمد صلاح في صفوف ليفربول.

أكد ميكاه ريتشارد نجم مانشستر سيتي السابق على ضرورة استمرار المصري محمد صلاح رفقة ليفربول في السنوات المقبلة.

جاء هذا في مقال كتبه بطل الدوري الإنجليزي الأسبق عبر صحيفة "ديلي ميل"، حيث أكد أن تجديد عقد صلاح هو أمر ضروري، وشبه ما يقوم به بما يقدمه ليونيل ميسي.

وقال ريتشارد: "لا أقوم بمقارنة صلاح بميسي، لكنه يقوم بأشياء مثله، المباراة التي أكدت ذلك لي كانت في كأس إيطاليا ضد يوفنتوس، لن أنسى هدفه الأول في تلك الليلة بعد أن كان يوفنتوس دون هزيمة على ملعبه لـ 47 مباراة".

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وأضاف: "بمنتهى البساطة، محمد صلاح لا يمكن تعويضه بالنسبة لي، لقد ساهم في تحقيق 16 نقطة بشكل مباشر في الموسم الماضي لليفربول".

وأردف: "دون تلك النقاط كان ليفربول ليكون خارج دوري أبطال أوروبا، وهو دائمًا رجل المناسبات الكبيرة، ويجب أن يتم حل موقف عقده سريعًا".

وأنهى كلماته: "ليفربول صنع من أجل محمد صلاح وصلاح خلق من أجل اللعب في صفوف ليفربول، وسويًا يشكلان قوة لا يمكن إيقافها".

جدير بالذكر أن يورجن كلوب كان قد قال اليوم إنه لا يهتم بمفاوضات عقد صلاح طالما يقدم أفضل ما لديه في الملعب.