كراوتش: صلاح تحول من جناح لمهاجم أناني

نجم الريدز شاهد مواجهة إيفرتون من على دكة البدلاء

يعتقد بيتر كراوتش لاعب ليفربول ومنتخب انجلترا السابق، أن محمد صلاح نجم الريدز، يشعر بالغضب الشديد بعد فوز فريقه على إيفرتون 5/2 مساء أمس الأربعاء، بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

المدرب يورجن كلوب دخل المباراة بتشكيل مفاجيء، حيث لم يعتمد على صلاح كأساسي، ولم يشركه أيضاً خلال أحداث اللقاء المثير، الذي شهد تألق الثنائي ديفوك أوريجي وساديو ماني.

خماسية الريدز أحرز منها أوريجي هدفين، بالإضافة لهدف لكل من شيردان شاكيري، ساديو ماني وجيوريجيو فينالدوم.

كراوتش قال في تصريحات تليفزيونية:"أعتقد أن صلاح سيشعر بالغضب الكبير بعد هذه المباراة، لأنه يريد التواجد باستمرار مع الفريق، وكذلك المنافسة على الكرة الذهبية".

وأضاف:"كلنا نعلم طبيعة صلاح، لقد تحول من جناح إلى مهاجم أناني، ومن الطبيعي عدم جلوسه على دكة البدلاء للاستمتاع بأداء اللاعبين".

قلق في ريال مدريد حول لحاق هازارد بالكلاسيكو

ميسي: ماني استحق مركز أفضل في الكرة الذهبية

وتابع:"لو كان رجلاً واحداً غير سعيد بهذه المباراة فهو صلاح، لأنه لاعب فائز، والفائزون يريدون اللعب والمشاركة في كل مواجهة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 43 نقطة بالمركز الأول بالدوري الإنجليزي، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني و11 عن مانشستر سيتي الثالث.