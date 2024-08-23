"ليس لديهم فرصة" .. سلوت يوجه رسالة قاسية للاعبي ليفربول بسبب صلاح!

تلميح بعدم التعاقد مع صفقة جديدة بخط الوسط

وجه آرني سلوت المدير الفني لليفربول رسالة إلى اللاعبين الشباب بالفريق، قبل أيام قليلة على إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التساؤلات تم إثارتها في الفترة الأخيرة حول نشاط ليفربول في الميركاتو، لعدم تعاقد الفريق مع أي صفقات جديدة حتى الآن، وعدم وضوح المشهد لبعض اللاعبين الصغار الذين لا يلعبون بصفة أساسية.

سلوت قال عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي لمواجهة برينتفورد:"إذا أراد اللاعبون الشباب التطور فعليهم اللعب، إما أن تلعب دقائق أو لا تزال غير موجود بسبب المنافسة الشرسة على مركزك".

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وأضاف:"لدينا العديد من اللاعبين الشباب لأن سياسة النادي تعتمد على جلبهم بشكل مستمر، ولكن في بعض الأحيان يكون على اللاعب الشاب الرحيل لو كان هناك فيرجيل فان دايك يلعب بمركزه أو محمد صلاح، لو أرادوا اللعب في مكان ما ولا يشعرون بالسعادة بالظهور لخمس أو ست دقائق في الدوري الإنجليزي، فيجب تركهم يتطورون في مكان آخر".

وعن الصفقات الجديدة:"لا يوجد أي سبب للقلق، أنا لدي فريقًا جيدًا، يمكن للاعبين الشباب التطور ونحن نثق بهم كثيرًا".

تطور ريان جرافنبرخ:"أعتقد أنه يمتلك بعض الصفات التي نريدها في مركز لاعب الوسط رقم 6، ولكنه لم يظهر سوى في ثلاث مباريات ضد مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون وإشبيلية، لذا يتعين عليه إثبات الكثير في هذا المركز".

وشدد سلوت خلال حديثه على أن فريقه يمتلك العديد من الخيارات في هذا المركز، مما يأتي كتلميح لعدم التعاقد مع لاعب وسط جديد، بعد رفض مارتين زوبيميندي فكرة الانتقال للريدز وتفضيله للبقاء مع ريال سوسييداد.

جدير بالذكر أن تصريحات المدرب الهولندي جاءت قبل مواجهة برينتفورد بالجولة الثانية الدوري الإنجليزي، والتي يسعى خلالها لمواصلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز بهدفين دون رد أمام إبسويتش تاون في الجولة الأولى.