سلوت : صلاح يٌحافظ على نظافة شباكنا وهذه مشكلتنا مع كييزا!

غموض حول جاهزية الجناح الإيطالي

واصل آرني سلوت مدرب ليفربول في الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح، وسط المستويات المميزة التي يقدمها مع الريدز هذا الموسم، ليصل الأمر إلى إرجاع الفضل له في خروج الفريق بشباك نظيفة.

صاحب الـ32 سنة الذي ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2025 دون التجديد حتى الآن، يعيش فترة مميزة تحت قيادة سلوت، بتسجيله 16 هدفًا وصناعة 12 في 22 مناسبة فقط.

وقبل اللعب أمام فولهام في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، قال سلوت عن صلاح:"أعمل مع العديد من اللاعبين المميزين هنا، وبكل تأكيد صلاح هو أحدهم، لأنه يسجل الكثير من الأهداف، وكذلك لأنه جزء من السبب الذي يجعلنا نحافظ على نظافة شباكنا".

وعن تجديد عقد صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت آرنولد:"الأمر لا يقلقني، نحن نقبل الوضع كما هو، إنهم يلعبون في نادٍ جيد للغاية ويؤدون بشكل ممتاز في الوقت الحالي".

إمكانية ظهور فيديريكوا كييزا ضد فولهام وكذلك ديوجو جوتا:"أعتقد أنهما متاحان، لدينا جلسة تدريبية متبقية، فيديريكو غاب كثيرًا، علينا أن نرى ما سيحدث، الأمر يعتمد على الأعداد المتاحة أمامنا".

وعن أزمة كييزا على وجه التحديد:"ما يجعل الأمور أكثر صعوبة هو أننا نلعب الكثير من المباريات، هو يحتاج للعب بشكل أكبر، إذا لم تلعب لمدة 5 أو 6 أشهر، فمن الصعب أحيانًا على المدرب منحك الدقائق التي تريدها، ربما مباراة ساوثامبتون ستكون مناسبة لمنحه هذا الأمر للوصول إلى حالة بدنية جيدة".

يذكر أن ليفربول يلعب غدًا، السبت، على ملعب أنفيلد ضد فولهام، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة بـ35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الثاني.