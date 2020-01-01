محمد صلاح: الاستمرار مع ليفربول؟ لا أحد يعلم ما سيحدث

اعترف محمد صلاح بأنه غير متأكد من مستقبله في ليفربول بعد فوزه باللقب في الدوري الإنجليزي .

اعترف محمد صلاح بأنه غير متأكد من مستقبله في ليفربول بعد فوزه باللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الريدز هذا الموسم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب كل من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولى المصري فى 2023، وقد ارتبط منذ فترة بالانتقال إلى ريال مدريد مقابل مبلغ ضخم.

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على الرغم من أن صاحب الـ 28 عامًا يرفض التحدث عن أي شيء يتعلق بخططه المستقبلية، إلا أنه لم يفعل ذلك حول التكهنات المستمرة خلال مقابلة مع LA FM

وردًا على سؤال لمناقشة طموحاته، قال صلاح: "أريد فقط الاستمتاع اليوم والاستمتاع باللحظة، ولا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث. لنرى ما سيحدث.

وأضاف "في الوقت الحاضر فزنا بدوري الأبطال ، فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز ، أنا سعيد. دعنا نرى ما سيحدث في المستقبل ، لكنني سعيد للغاية بالفوز وتحقيق تلك الألقاب".

وسجل محمد صلاح 19 هدفًا هذا الموسم ، ليرفع رصيده الإجمالي للنادي إلى 94 هدفًا في 151 مباراة منذ وصوله إلى ميرسيسايد قادمًا من روما في صيف 2017.

وأكمل حديثه قائلًا "لا يوجد سر. لا أؤمن بالأسرار في كرة القدم. أنا أؤمن فقط بالعمل الشاق ، وعقليتك يجب أن تتغير في بعض الأحيان".

وأردف "منذ أن جاء [كلوب] إلى هنا ، فإن أول شيء حاول القيام به هو تغيير عقلية اللاعبين إلى عقلية الفوز، لقد قام بعمل جيد في ذلك. جئت إلى هنا وكان يخبرني بالخطة عن كل شيء وكنت متحمسًا للمجيء،نحن نقوم بعمل جيد."

حيث أضاف صلاح عن أدائه هذا الموسم: "ما زلت ألعب في نفس موقف الجناح. لم ألعب كمهاجم من قبل. لكن الفرق بين عدد الأهداف هذا الموسم والموسم الماضي ليس بعيدًا".

وواصل "الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي سجلت 22 هدفًا، وهذا الموسم [حتى الآن] سجلت 19. مباراة واحدة يمكنني أن أحرز فيها هاتريك وستكون 22! لا أرى أن الفرق كبير".

وتابع"ربما لديك تحدٍ في عقلك لمواصلة دفع نفسك للأمام لأنك فزت بالفعل بالبريميرليج".

واستمر"إنه دائمًا عندما يسألك الناس عن الكأس الذي تختاره: فردي أو جماعي؟ سيختار جميع الفرق الجماعي، هذا الموسم فزنا بالأهم".

واختتم "من الصعب أن تكون مثل الباقي لأنك فزت باللقب. قد يكون هذا أحد أسباب عدم إحرازنا الكثير [منذ العودة]".

يذكر أن ليفربول قد حصل على دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي ، وأكمل مسيرته بالتألق وفاز بأول لقب للدوري منذ 30 عامًا هذا الموسم بعد خسارة مانشستر سيتي قبل سبع مباريات من انتهاء البطولة.