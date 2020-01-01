ليفربول يختار صلاح، لكن من اختار الأهلي في تحدي الأساطير؟

شاركت عدة أندية حول العالم في تحدي الأساطير من خلال حساباتها الرسمية على تويتر، الأهلي اختار أساطيره الأربعة لكن من هم؟

شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري على تويتر في تحدي الأساطير الذي انطلق يوم أمس بمشاركة عدد من الأندية العالمية والعربية.

ويتلخص التحدي الذي يبدو وسيلة الأندية لقتل ملل البقاء بالمنازل وتوقف النشاط الكروي في اختيار كل نادٍ لأساطيره الأربعة في تاريخه، ومن ثم توجيه الدعوة لعدد من الأندية لاختيار أساطيرها.

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وقد لبى الأهلي دعوة نادي روما واختار بالفعل الرباعي مختار التتش وصالح سليم ومحمود الخطيب ومحمد أبو تريكة، ومن ثم وجه الدعوة لأندية الهلال السعودي والصفاقسي التونسي وأياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي للمشاركة في التحدي.

ورد حساب نادي ليفربول بالفعل واختار الثلاثي بوب بايزلي وأيان راش وستيفن جيرارد وأكد في نهاية رده أن محمد صلاح هو بالتأكيد أسطورة النادي القادمة.

أهلًا وسهلًا يا @AlAhly وهلا فيك يا @ittihad ❤️💛



بالطبع قبلنا التحدي، وأساطيرنا هم 🌍🤝



بوب بايزلي 🔝

إيان راش ⚽️

ستيفن جيرارد ©️

وأسطورتنا القادمة بكل تأكيد محمد صلاح 👑



ونتحدى كل من @realmadridarab ⚪️ @PSG_arab ✨ @Juventusfcar 🔲🔳 pic.twitter.com/6H3Ja5Q7bm — لـ يـ فـ ر بـ و ل (@LFC_Arabic) March 24, 2020