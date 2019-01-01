ما هي إصابة صلاح في مباراة ليستر سيتي؟ وهل يلحق بالقمة الإنجليزية؟

تعرف على حجم إصابة صلاح التي تعرض لها في مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهل سيلحق بالقمة ضد مانشستر يونايتد أم لا؟

أبانوب صفوت

أصبح غياب محمد صلاح عن منتخب مصر في التوقف الدولي الثاني لهذا الموسم اضطرارياً وليس اختيارياً بعد الإصابة التي ألمت به في مباراة ليستر سيتي، حيث غادر الفرعون المصري أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بصعوبة بهدفين مقابل هدف، بعد أن أحرز ميلنر هدف الانتصار الثامن من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

أثارت إصابة صلاح غضب المدرب الألماني يورجن كلوب الذي وصف ما حدث بأنه عكر نشوة تحقيق الفوز المتأخر على الثعالب، مبدياً تعجبه من عدم طرد لاعب ليستر سيتي بسبب تدخله السئ على المهاجم المصري، ولكن لحسن الحظ لم يتأثر ليفربول بما جرى وتمكن من تحقيق الفوز في الثواني الأخيرة.

يعود سبب القلق الكبير لمشجعي الريدز إلى الجدول الصعب للغاية الذي ينتظر الفريق بعد نهاية مباريات التوقف الدولي الحالي، حيث يستعد ليفربول لملاقاة كل من غريمه الأزلي مانشستر يونايتد في أولد ترافولد، مقابلة جينك في دوري أبطال أوروبا قبل استضافة كلا من توتنهام وأرسنال في بطولتي الدوري وكأس كاراباو على الترتيب.

لكن ما هي الإصابة التي تعرض محمد صلاح ما هي مدة غيابه؟ والمباريات التي لن يشارك فيها في الفترة المقبلة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

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ما هي إصابة محمد صلاح؟ وما هي مدة غيابه؟

لم يصدر الموقع الرسمي لنادي ليفربول حتى الآن أي بيان رسمي بخصوص الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي، ولكن بحسب بعض الصحفيين الذين شاهدوا النجم المصري عقب نهاية اللقاء، فإن اللاعب أشار بنفسه إلى أن الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيسر.

Good news for #LFC - Salah took a bad knock at the end of game, but initial checks have shown injury not serious - not as bad as first appeared. — David Maddock (@MaddockMirror) October 5, 2019

طبقاً لمصادر ديفيد مادوك صحفي ميرور ودومينيك كينج صحفي دايلي ميل فإن التقارير الأولية تشير إلى أن إصابة صلاح ليست بتلك الخطورة أو بذلك السوء الذي بدت عليه للوهلة الأولى واضطرته لعدم استكمال ما تبقى من المباراة، ومع ذلك لم يتحدد مدة غيابه بعد ولكن لحسن الحظ أنها جاءت قبل بداية التوقف الدولي.

كيف تعرض محمد صلاح لهذه الإصابة؟

بدأ جوردان هندرسون إحدى الهجمات المرتدة لليفربول بعد أن قطع الكرة من الظهير الأيسر بن تشلويل الذي حاول الانطلاق بها داخل منطقة الجزاء، لتصل بدورها إلى محمد صلاح على الجهة اليمنى والذي تمكن من مراوغة التركي سوينكو بنجاح وقبل ان يقترب أكثر من مرمى ليستر سيتي تفاجئ بتدخل قوي من تشودري.

تدخل اللاعب البديل بقوة من الخلف على القدم اليسرى لمحمد صلاح وذلك في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ليسقط النجم المصري على أرض الملعب متألماً بقوة، حاول استكمال المباراة ولكن لم يستطع، ليضطر يورجن كلوب إلى إخراجه من الملعب والدفع بآدم لالانا بديلاً له من أجل تعويضه.

المباريات التي قد يغيب عنها صلاح مع ليفربول

تشير بعض التقارير إلى أن صلاح قد يغيب لمدة أسبوعين فقط إن كانت الإصابة التي تعرض لها بسيطة مثلما أشارت مصادر دايلي ميل وميرور، وهو ما يعني بأن النجم المصري سيكون محظوظاً لأنه قد يغيب عن مباراة واحدة فقط في الفترة المقبلة كحد أقصى، ولكنها مواجهة مهمة بالطبع، لأن الخصم القادم هو مانشستر يونايتد.

سيواجه الريدز في تلك الفترة مانشستر يونايتد في أولد ترافولد ثم جينك في دوري أبطال أوروبا قبل أن يستقبل كلا من توتنهام في الدوري وأرسنال في كأس كاراباو، ومن ثم سيسافر إلى الفيلا بارك لمقابلة أستون فيلا ومن ثم سيستضيف مانشستر سيتي على ملعبه ووسط جمهوره، وبعدها سيخوض مباراة أخرى صعبة ضد كريستال بالاس في سيلهرست بارك.

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لحين تأكيد مدة غياب صلاح رسمياً عن ليفربول، يمكن القول بأن نسبة لحاقة بمباراة مانشستر يونايتد هي 50%، وكذلك بالنسبة لمواجهة جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام.

المباريات التي قد يغيب فيها صلاح عن ليفربول:

المباراة الموعد البطولة الملعب ليفربول - برشلونة الأحد 20 أكتوبر 2019 ،

21 صفر1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية الدوري الإنجليزي أولد ترافولد جينك - ليفربول الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دوري أبطال أوروبا كريستال أرينا

ما ردة فعل كلوب على إصابة محمد صلاح؟

ظهر يورجن كلوب عقب نهاية مباراة ليستر سيتي غاضباً بشدة من الإصابة التي تعرض لها نجه محمد صلاح، حيث صرح قائلاً: حديثي ليس عن صلاح ولكن عن الموقف الذي تعرض له، أعتقد أن الحكم اتخذ قراره وأنا تفهمته، ولكن هل رأيت التدخل؟، هل تعتقد أنه يستحق بطاقة حمراء؟

وأضاف: لن تجيب لإنك إنجليزي الجنسية، وإذا أجبت لن تراها بطاقة حمراء، لا أصدق ذلك حقاً، هل ستعطيه بطاقة حمراء في مثل تلك الحالات؟، ربما تمنحه ولكن لا توجد هناك فرصة لإعطائه، بالنسبة لي هي بطاقة حمراء بنسبة 100%، قراري لا يتعلق بالجنسية أو بمحمد صلاح، القرار يتعلق بكرة القدم.

واختتم قائلاً: لذلك عندما يكون هناك لاعب سريع، ويتعرض لمثل هذه التدخل بدون كرة، حسناً ستنال بطاقة صفراء وإذا كررتها ستُطرد، لا يمكن أن تدار الأمور بهذه الطريقة، لا استطيع أن أتقبل القرار، يمكننا القول حسناً أنه تدخل جيد، ولكن في الحقيقة إنه ليس تدخلاً لأن الاعتراض لم يكن على الكرة بل على قدم محمد صلاح.