أبانوب صفوت

أصبح غياب محمد صلاح عن منتخب مصر في التوقف الدولي الثاني لهذا الموسم اضطرارياً وليس اختيارياً بعد الإصابة التي ألمت به في مباراة ليستر سيتي، حيث غادر الفرعون المصري أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بصعوبة بهدفين مقابل هدف، بعد أن أحرز ميلنر هدف الانتصار الثامن من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

أثارت إصابة صلاح غضب المدرب الألماني يورجن كلوب الذي وصف ما حدث بأنه عكر نشوة تحقيق الفوز المتأخر على الثعالب، مبدياً تعجبه من عدم طرد لاعب ليستر سيتي بسبب تدخله السئ على المهاجم المصري، ولكن لحسن الحظ لم يتأثر ليفربول بما جرى وتمكن من تحقيق الفوز في الثواني الأخيرة.

يعود سبب القلق الكبير لمشجعي الريدز إلى الجدول الصعب للغاية الذي ينتظر الفريق بعد نهاية مباريات التوقف الدولي الحالي، حيث يستعد ليفربول لملاقاة كل من غريمه الأزلي مانشستر يونايتد في أولد ترافولد، مقابلة جينك في دوري أبطال أوروبا قبل استضافة كلا من توتنهام وأرسنال في بطولتي الدوري وكأس كاراباو على الترتيب.

لكن ما هي الإصابة التي تعرض محمد صلاح ما هي مدة غيابه؟ والمباريات التي لن يشارك فيها في الفترة المقبلة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

لم يصدر الموقع الرسمي لنادي ليفربول حتى الآن أي بيان رسمي بخصوص الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي، ولكن بحسب بعض الصحفيين الذين شاهدوا النجم المصري عقب نهاية اللقاء، فإن اللاعب أشار بنفسه إلى أن الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيسر.

Good news for #LFC - Salah took a bad knock at the end of game, but initial checks have shown injury not serious - not as bad as first appeared.