صلاح: ليدز فريق صعب وليفربول قدّم مباراة جيدة

تصريحات الفرعون المصري..

اعتبر محمد صلاح، لاعب ليفربول، أن فريقه قد انتصر على خصم صعب وهو ليدز يونايتد، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الريدز قدموا مباراة جيدة بشكل عام.

وكان ليدز الصاعد حديثًا للبريميرليج قد فاجأ الجميع بمباراة هجومية ممتعة أمام ليفربول عادل خلالها النتيجة ثلاث مرات، قبل أن يخطف صلاح الفوز لأصحاب الأرض بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

صلاح كان النجم الأول للمباراة بعدما أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك"، كما جذب الأنظار إليه بعد هدفه الثالث عندما احتفل على طريقة مؤمن زكريا في إشارة لدعمه بمرضه الحالي.

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الفرعون المصري تحدث للإعلام بعد المباراة وقال "كان اللعب صعبًا في بعض الأحيان، خاصةً عندما يكون هنا في أنفيلد بدون جمهور".

كما أضاف "ضغطوا جيدًا بالفعل وكانت لديهم ندية عالية، لقد قدّمنا مباراة جيدة، صحيح أنه لم يكن علينا أن نستقبل ثلاثة أهداف ولكننا قمنا بعمل جيد".

وأتم "إنهم فريق قوي وكان رد فعله جيدًا حقًا، لقد سجلوا ثلاثة أهداف أمامنا لذلك كان علينا مواصلة التطور".

يذكر أن صلاح قد حقق رقمًا قياسيًا استثنائيًا بتسجيله في شباك ليدز، حيث بات اللاعب الثاني في تاريخ البريميرليج الذي يسجل في 4 مباريات افتتاحية متتالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن صاحب الـ28 عامًا قد انفرد مبكرًا بصدارة ترتيب الهدافين بثلاثيته بعد أن خسر لقب الحذاء الذهبي العام الماضي لصالح جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.