صلاح: لن أعتزل دون الفوز بلقب مع مصر، وهذا هو هدفي الأجمل

محمد صلاح يؤكد أنه لن يعتزل كرة القدم قبل الفوز مع منتخب مصر ببطولة، ويتحدث عن هدفه الأجمل.

أكد النجم المصري محمد صلاح إنه لن يعتزل كرة القدم قبل أن يتوج ببطولة مع المنتخب المصري، بعد خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية في 2017 والوداع المبكر لبطولة 2019.

جاء هذا في حواره مع صحيفة "ماركا"، حيث تطرق للحديث عن أمور عديدة، من ضمنها مواجهته بسيرخيو راموس وعلاقته بكلوب وغيرها من الأمور.

وقال صلاح مؤكدًا رغبته في الحصول على لقب مع منتخب الفراعنة: "لن أعتزل كرة القدم قبل أن أحصل على بطولة مع منتخب مصر".

وأضاف: "في ليلة العودة أمام برشلونة ما أذهلني كانت الجماهير، والأجواء التي تسببوا فيها، أظن إنهم السبب الأساسي في تلك النتيجة".

وأكمل: "أهم هدف لي سجلته في مسيرته كان هدف الصعود لكأس العالم، وذلك الآخر في نهائي دوري أبطال أوروبا، أما أجملهم فكان في مواجهة إيفرتون وضد روما أيضًا، وهناك هدفي في مانشستر سيتي".

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وأنهى كلماته: "أتمنى أن أكون أكثر قوة في مواجهة بعض الأشخاص، أما أكثر المقربين لي فهو ديان لوفرين".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد أنهى التزاماته مع المنتخب المصري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ويستعد حاليًا للعودة لليفربول لمواجهة ريال مدريد.