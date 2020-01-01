صلاح لاعب العام في إنجلترا بتصويت الجماهير

جائزة جديدة للملك المصري

توجت الجماهير نجم ليفربول محمد صلاح الأفضل في إنجلترا بالعام 2020 بتصويت صحيفة "ميرور" الصادرة نتائجه اليوم الإثنين.

صلاح استمر في التألق هذا الموسم مع الريدز، وكان سبباً رئيسياً في عودة الفريق لرفع كأس البريميرليج الموسم الماضي بعد أن سجل 19 هدفاً.

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واحتل المصري المرتبة الأولى بعد حصده العدد الأكبر من الأصوات، متفوقاً على مجموعة من الأسماء البارزة في الدوري.

وجاء نجم أستون فيلا جاك جريليش بالمرتبة الثانية، وخلفه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد.

واحتل كيفين دي بروينه، صانع ألعاب مانشستر سيتي، المرتبة الرابعة، بينما تواجد في قائمة العشر الأوائل ثلاثة آخرون من ليفربول هم ساديو ماني، فيرجيل فان دايك، وجوردان هيندرسون.

وفاز صلاح أيضاً بجائزة لاعب العام في ليفربول، بينما كانت الجائزة من نصيب الجزائري رياض محرز في مانشستر سيتي.

وشغل صلاح وسائل الإعلام في الأيام الماضية بعد تصريحاته عن إمكانية اللعب في إسبانيا مستقبلاً، وما تلاها من جلوسه احتياطياً أمام كريستال بالاس.