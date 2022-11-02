صلاح عن تغيير مركزه : "القائد" كلوب يفعل ما يريد

النجم المصري يفضل اللعب كجناح أيمن

أكد محمد صلاح نجم ليفربول، أنه يفضل اللعب بمركز الجناح الأيمن، لكنه لا يمانع قيام المدرب يورجن كلوب بتغيير مركزه في أي وقت.

صلاح الذي سجل في فوز ليفربول على نابولي 2/0 أمس، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، شارك بأكثر من مركز مختلف مع الريدز هذا الموسم، بسبب رحيل ساديو ماني وقدوم داروين نونيز.

وقال الجناح المصري في تصريحات لشبكة "BT Sport" عن هذا الأمر:"اختيار المركز ليس دوري، الأمر يعود في النهاية إلى المدرب فقط، أي مركز يجعلني أشعر بالراحة سأكون سعيدًا بالتواجد به".

وأضاف:"لعبت لمدة 5 أو 6 سنوات كجناح أيمن لذلك هو المكان الأفضل بالنسبة لي، لكن المدرب هو من يقرر وفقًا للخطة وأسلوب اللعب، ودوري كلاعب هو السير خلف القائد واتباع تعليماته".

جدير بالذكر أن صلاح نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 5 في 19 مباراة لعبها مع الريدز بكل البطولات هذا الموسم.