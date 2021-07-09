صلاح ضمن ستة بدلاء لصفقة مبابي في ريال مدريد!

النادي الملكي لا يدخر وقتًا للبحث عن بدلاء كيليان مبابي ويحدد محمد صلاح من ضمنهم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد حدد مجموعة من اللاعبين كبدلاء لكيليان مبابي حال لم يستطيعوا ضمه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي نشرت تقريرًا استعرضت فيه الأسماء البديلة، والتي جاء من بينها المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

النجم المصري لطالما ارتبط اسمه بريال مدريد طوال السنوات الماضية، بالتحديد منذ انضمامه لصفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن النادي لا يزال هدفه الأول هو كيليان مبابي، وسيبذل كل ما في وسعه حتى يحصل على خدمات النجم الفرنسي.

لكن يأتي صلاح ومعه هاري كين نجم توتنهام وهداف إنجلترا في كأس الأمم الأوروبية على رأس الخيارات البديلة لمبابي.

وهناك أيضًا رحيم ستيرلينج نجم فريق مانشستر سيتي، الذي أكدت تقارير في الأشهر الماضية أن بيب جوارديولا مستعد للتخلي عنه مقابل ضم هاري كين.

بالإضافة لهذا الثلاثي هناك أيضًا المتألق روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ وزميله كينجسلي كومان، وهو الخيار الأضعف والأبعد بالنسبة لإدارة الملكي بين الجميع.

"ليفربول يلعب أفضل دون صلاح، وعليهم التخلص منه"

وهناك السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول وزميل صلاح في ملعب أنفيلد، الذي تحدثت تقارير عديدة عن رحيله هو أو صلاح لصعوبة استمرارهما سويًا في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي كان قد أنهى لتوه مشاركة مخيبة للآمال في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وينتهي عقده في باريس سان جيرمان في صيف 2022.