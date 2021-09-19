"صلاح ضمن الأفضل في التاريخ، وهنري يتجاوز رونالدو"

بحسب ما يرى نجم آرسنال وليفربول السابق فتييري هنري يتفوق على كريستيانو رونالدو، والأخير لن يحقق الدوري الإنجليزي.

يرى مايكل توماس نجم آرسنال وليفربول السابق أن تييري هنري يتفوق على نظيره كريستيانو رونالدو في تأثيره على الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات لصالح "كوت أوفسايد"، تحدث خلالها عن محمد صلاح وعقده الجديد، وعدم تقديره جيدًا من قبل بعض الجماهير.

ما الذي قاله توماس عن صلاح؟

وقال توماس: "ًصلاح موهبة لا يتم تقديرها بالقدر الكافي من الكثير من جماهير كرة القدم، لم يتوقف قط عن تقديم المستويات الهائلة منذ أن انضم إلى ليفربول".

وأضاف: "سأحب أن أراه يوقع على عقود تمديد فترته في صفوف ليفربول، حتى أشاهده وهو يمضي أفضل فترات مسيرته بقميصهم".

وأردف: "فيما يتعلق بمشاركته في الأهداف وما حققه من بطولات مع ليفربول يجب أن يكون ضمن أفضل 10 نجوم في تاريخ الدوري الإنجليزي".

ما الذي قاله توماس عن رونالدو؟

وأكمل: "رونالدو مذهل على كافة المستويات، لكنه لن يجعل من مانشستر يونايتد مرشحًا على لقب الدوري الإنجليزي، هناك مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي بسبب جودة فريقهم".

وأنهى كلماته: "تييري هنري هو الأفضل بالنسبة لي في الدوري الإنجليزي فتأثيره على آرسنال والبطولة كان لا مثيل له".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد أربعة أهداف.

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