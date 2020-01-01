"صلاح سيكون أنانيًا دائمًا"

أنانية صلاح لن تجعل جوتا يرتاح مع ليفربول

قال إميل هيسكي نجم الكرة الإنجليزية وليفربول السابق إن جوتا لن يكون سعيدًا في هجوم ليفربول بسبب أنانية صلاح التي ستظل تلازمه.

وعبر ديوجو جوتا مهاجم ليفربول الجديد عن سعادته بتسجيل الهدف الأول بقميص الريدز، جاء ذلك بعد مشاركته الأولى مساء أمس أمام آرسنال..

وحوّل ليفربول تأخره بهدف إلى فوزٍ غالٍ بثلاثية على ضيفه آرسنال، في قمة أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المزيد من الفرق

وحول ذلك قال هيسكي إن محمد صلاح سيكون دائمًا لديه بعض الأنانية، لذلك يحتاج ديوجو جوتا وبقية زملائه في ليفربول إلى التصالح مع ذلك على الرغم من الإحباط الذي قد يسببه المهاجم المصري لهم.

وأضاف: "أعتقد أننا جميعًا نعرف محمد صلاح جيدًا، إنه يسعى دائمًا للحصول على الحذاء الذهبي ولقب الهداف، إنه يريد دائمًا تسجيل الأهداف في كل مباراة"

وتابع: "هناك أوقات تجد المهاجم مستفزًا من أنانيته، حيث ينظر إليه ويقول" لماذا لم تمرر هذه الكرة؟ "ولكن هذه هي ضريبة تواجد أفضل الهدافين في العالم بفريقك، وهذا ما يحدث دائمًا من الأشخاص الذين يسجلون لك 20-25 هدفًا كل موسم".

وأردف: "المهاجمون الكبار يتمتعون دائمًا بهذه القيادة الحثيثة، حيث يريدون اغتنام كل فرصة وتسجيل كل فرصة، إنهم يريدون تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تعزيز أرقامهم وإنجازاتهم الفردية"

وبالنسبة لهيكسي، فإن المهاجم الإنجليزي السابق ليس لديه مشكلة في كون صلاح يبحث دائمًا عن التسجيل ولديه بعض الأنانية، ولكنه يعتقد أن جوتا عليه قبول أنه لن يستطيع تغيير طرق زميله، تمامًا كما فعل ساديو ماني على خلفية المشاجرات الداخلية السابقة في أنفيلد.

جوتا سعيد بالفوز وبهدفه الأول وروبرتسون يؤكد: نقاط مستحقة

يذكر أن محمد صلاح قد حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين متتاليين 2018 و2019، كما كان أفضل لاعب في البريميرليج في موسم 2018 وثالث أفضل لاعب في العالم في العام ذاته.