صلاح: سعري في الفانتازي يجب أن يكون أغلى!

صلاح مندهش من سعره في الفانتازي...

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول، انا مازال يلعب لعبة "فانتازي" الدوري الإنجليزي الممتاز، وأبدى اندهاشه من سعره في اللعبة لموسم 2024-2025.

وتفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، والذي ستكون أولى مبارياته يوم الجمعة القادم، بين مانشستر يونايتد، وفولهام على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

ويعتبر الفرعون المصري، واحد من أهم اللاعبين في لعبة فانتازي، ودائمًا ما يسعى عشاق اللعبة لتواجده في تشكيلاتهم، كونه من أكثر اللاعبين جمعًا للنقاط في اللعبة.

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وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للعبة: "أتمنى أن أتواجد في تشكيلات أكبر قدر من اللاعبين، فهم سيحصلون على نقاط مضمونة مني عندما يفعلون ذلك".

وتابع: "ربما سعري في اللعبة كان يجب أن يكون أكثر من ذلك، ولكنني لا أريد أن أكون أعلى سعر، ليتمكن الجميع من ضمي في فريقه، أتمنى أن أكون أكثر لاعبًا يحصد النقاط هذا الموسم".

جدير بالذكر أن ليفربول، يفتتح مبارياته في الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على الوافد الجديد للبريميرليج إبسويتش تاون.