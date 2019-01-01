صلاح ردًا على جوارديولا: دوري الأبطال هي البطولة الأصعب

تعرف على تصريحات صلاح حول الأفضل بين الدوري ودوري الأبطال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

انتقد محمد صلاح، هداف ليفربول، تصريحات بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، حول أنّ الفوز بالدوري الإنجليزي أهم من دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا سبق وأكد أنّ فريقه لم يحصل على الثناء الكافي بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة CNN: "للأمانة، لا أعرف ما الذي قاله بالتحديد ولكن لو أعطيتني الاختيار بين الدوري ودوري الأبطال بالطبع سأختار التشامبيونزليج".

وتابع: "هذا رأيي، ولا أتحدث هنا عما يقوله، ولكنّها آراء وما أؤمن به أنّ دوري الأبطال هي أهم بطولة في كرة القدم والجميع يرغب في الفوز بها".

وأوضح: "كل مدرب وكل لاعب يحلم بتحقيق الأبطال. بالطبع الدوري الإنجليزي له قيمة كبيرة ولكن التشامبيونزليج يبقى الأهم".

وحول تحقيق الريدز للبطولة في النسخة الماضية وتسجيل صاحب الـ 27 عامًا هدفًا، علّق: "لقد كان حلمًا يرادوني منذ الطفولة وأخيرًا تحقيق ولذلك كان رفع ذات الأذنين لحظة لا تنسى".

واختتم: "مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي ستكون رائعة، أنا أحب كثيرًا هذه المباريات خاصة وأنّ الريدز يرغب في تحقيق شيء مع المدرب الجديد".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي لم يحقق بطولة السوبر الأوروبي سوى مرة واحدة عام 1998 وخسر النهائي مرتين في 2012 و2013 على حساب أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ على التوالي.