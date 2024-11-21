"هؤلاء هم المختلون" .. رسالة غريبة من صلاح عبر حسابه على إنستجرام

ما الذي يقصده صلاح بهذه الرسالة؟

كعادته، يخرج النجم المصري محمد صلاح برسالة مبطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون توضيح السر وراء ما يقصده لاعب ليفربول!

هذه المرة قرر صلاح نشر صورة عبر قصة على حسابه بموقع "إنستجرام" لجزء مقتبس من أحد كتب "جون ألستون"، والذي يتحدث فيه عن المختلين نفسيًا والتحليل المنطقي للقرارات البشرية.

وتضمنت القصة عبارة:"إذا كنت لا تسيطر على تفكيرك سيتولى ذلك شخص آخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث كذلك الكاتب عن إظهار الأبحاث أن غالبية القرارات البشرية تستند إلى عوامل عاطفية وليست منطقية، دون التمكن من شرح أسباب الإقدام على ذلك، لأننا نشعر أنها فكرة جيدة في تلك اللحظات لا أكثر.

وقام صلاح بوضع خطًا على معلومة من الكتاب تؤكد أن 20% من قراراتنا تعتمد على التحليل المنطقي، بينما تصل نسبة القرارات المبنية على القناعات العاطفية إلى 80%.

يذكر أن صلاح البالغ من العمر 32 سنة، يعيش واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم مع ليفربول، بتسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم في 17 مباراة بكل البطولات، ويستعد رفقة الريدز للعب أمام ساوثامبتون بالجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.