صداع جديد بعيدًا عن صلاح وأرنولد وفان دايك .. ليفربول يحاول "إرضاء" نجمه خوفًا من برشلونة وباريس

عقده ممتد لصيف 2027 ولكن!

يبدو أن الملفات تتراكم على طاولة إدارة نادي ليفربول خلال الفترة الحالية، فالأمر لا يتوقف عند محاولة تجديد عقد الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد فقط.

الثلاثي المذكور أعلاه دخل الفترة الحرة بالفعل في يناير الجاري، وحتى الآن لم يطرأ أي جديد في ملف التجديد لهم، رغم أن عدة أندية تترقب للانقضاض عليهم، ويحق لهم حاليًا التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة الريدز، على أن ينضموا له في صيف 2025 مجانًا.

وفي خضم الحديث عن التجديد لصلاح وفان دايك وأرنولد، تسعى إدارة النادي الإنجليزي لتحسين وضع الجناح الأيسر الكولومبي لويس دياز خلال الفترة المقبلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بحسب موقع "CaughtOffside" فإن صاحب الـ27 عامًا يسعى لتحسين عقده مع ليفربول خلال الفترة المقبلة والذي يمتد لصيف عام 2027، كونه يتقاضى أحد أقل الرواتب من بين زملائه، رغم تألقه الكبير تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

وأشار "CaughtOffside" إلى أن مسؤولي الريدز رفقة سلوت اجتمعوا بالفعل مع ممثلي لويس دياز في حضور اللاعب، لإخطاهم بمدى الرضا عما يقدمه مع الفريق، وأنه لا نية على الإطلاق للتفريط به خلال الأسواق الانتقالات المقبلة.

وأوضح الموقع ذاته أن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان تواصلوا مع ممثلي جناح ليفربول، وعلموا أنه رغم سعادته بمكانته في الفريق إلا أن المرتب الذي يتقاضاه يجعله غير سعيد، لذلك إدارة النادي الإنجليزي ستسعى لتحسين عقده، كي تتجنب أي محاولات خارجية لخطفه.

يذكر أن الجناح الكولومبي كان قد انضم للريدز في شتاء 2022 قادمًا من بورتو، ونجح في الموسم الجاري في تسجيل 12 هدفًا وصناعة ثلاثة آخرين، خلال 24 مباراة خاضها في مختلف البطولات.