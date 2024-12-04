أحدهم ليس راضيًا بالراتب والمدة .. تطورات جديدة بمفاوضات ليفربول مع صلاح وآرنولد وفان دايك

محاولات الريدز مستمرة

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، القيام بخطوات مكثفة من أجل حسم ملف التجديد الثلاثي الفريق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت آرنولد في أقرب فرصة ممكنة.

العامل المشترك بين صلاح وآرنولد وفان دايك، هو أنهم جميعًا تنتهي عقودهم مع الريدز في يونيو 2025، دون التوصل إلى اتفاق نهائي للتجديد، وسط اهتمام من ريال مدريد بالمدافع الإنجليزي وغموض حول الجناح المصري الذي تحدث أكثر من مرة عن عدم وجود أي تقدم في المفاوضات.

موقع "ذا أثلتيك" قال إن ليفربول تقدم بعرض افتتاحي من أجل الاحتفاظ بفان دايك لما بعد يونيو المقبل، ولكن هذا العرض لم يرق إلى مستوى توقعاته من حيث المدة أو الراتب، لذلك المحادثات تظل جارية بين الطرفين لإيجاد أفضل حل ممكن.

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وأما بالنسبة لصلاح، فأكد الموقع أنه على الرغم من حديث اللاعب عن عدم وجود أي عرض على الطاولة، إلا أن الريدز يخططون لتسريع عملية المفاوضات معه خلال الأيام القليلة القادمة وهناك تفاؤل بخصوص الإبقاء على اللاعب.

ومن المتوقع أن يتغير وضع الدولي المصري تمامًا وتنتهي حالة الغموض حول مستقبله وفقًا لتقرير "ذا أثلتيك"، وسيبذل النادي الإنجليزي كل ما لديه للاحتفاظ بصاحب الـ32 سنة، خاصة وأنه أثبت مؤخرًا عدم تأثره بتقدم السن، وهو نفس الحال بالنسبة لفان دايك.

وفي سياق متصل تستمر المحادثات مع ألكسندر آرنولد لإقناعه بالتجديد وصرف النظر عن الانتقال لريال مدريد، ولكن حاله مثل صلاح ودايك، لم يتم حسم أي شيء حتى الآن.

يذكر أن ليفربول يعيش انطلاقة جيدة تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت هذا الموسم، بوجود مشاركة فعالة من فان دايك وصلاح وآرنولد، حيث يحتل الفريق المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ34 نقطة بفارق 9 نقاط عن آرسنال الثاني، ونفس الأمر في دوري أبطال أوروبا، باعتلاء الفريق للصدارة بـ15 نقطة من 5 انتصارات.