محمد صلاح إلى الهلال .. تركي آل الشيخ يُعطي تلميحًا قويًا على صفقة الموسم في دوري روشن

نجم ليفربول حسم كل شيء كما يبدو!

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ متابعيه عبر فيسبوك بنشر صورة للنجم المصري، محمد صلاح، بقميص الهلال السعودي، ليُعطي تلميحًا قويًا لإتمام صفقة الموسم في دوري روشن السعودي.

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صلاح لم يُجدد حتى الآن عقده مع ليفربول، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن الخلافات بين الطرفين أقوى من إمكانية تجديده في الأشهر القليلة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب ارتبط بالعديد من الوجهات، أبرزها باريس سان جيرمان والدوري الأمريكي بجانب السعودي، لكن يبدو أن الهلال استطاع الظفر بخدماته، وهو ما ألمح له آل الشيخ بنشر صورة مصممة للاعب بقميص الزعيم.

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الهلال يستعد للتخلي عن نجمه نيمار بعدما فشل في الاستفادة منه طوال مدة عقده الممتدة لعامين، حيث تؤكد المصادر الصحفية أن النادي يرفض تمامًا تجديد عقد البرازيلي الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أنه اختار صلاح ليكون نجم الفريق الأول للمواسم القادمة.

يُشار إلى أن ليفربول مهدد بخسارة الثلاثي صلاح وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر آرنولد الصيف القادم، حيث تنتهي عقود الثلاثي بنهاية الموسم الجاري.