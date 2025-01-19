عكس التيار .. عبد الرحمن الجماز يكشف مفاجأة مدوية عن مفاوضات الهلال ومحمد صلاح

أخبار مخالفة لكل ما سبق تداوله!

فجر الإعلامي المقرب من البيت الهلالي، عبد الرحمن الجماز، مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات الهلال مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

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صلاح لم يُجدد حتى الآن عقده مع ليفربول، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن الخلافات بين الطرفين أقوى من إمكانية تجديده في الأشهر القليلة القادمة، وقد أثار المستشار تركي آل الشيخ جدلًا واسعًا صباح الأربعاء الماضي حين نشر صورة اللاعب بقميص الهلال، لتبدأ الأخبار بعدها بالحديث عن المفاوضات الدائرة بين الطرفين وآخرها ما قيل عن العرض السعودي المقدم للجناح المصري والذي وصل إلى منح راتبًا سنويًا قدره 150 مليون ريال سعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجماز فاجأ الجميع خلال حديثه إلى إذاعة "العربية أف أم" بالتأكيد على عدم وجود أي مفاوضات رسمية بين الهلال وصلاح، مشيرًا إلى أن كل ما يُتداول بهذا الشأن هو محض إشاعات.

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وأضاف "الجميع يتحدث عن صفقة صلاح، وأنها باتت قريبة جدًا من الهلال لدعم الصفوف خلال مونديال الأندية في أمريكا، الجميع بدأ يتحدث عن تلك الصفقة المنتظرة، لكن يمكنني القول بعد البحث والتقصي أستطيع التأكيد وبكل ثقة أن الهلال على المستوى الرسمي، وأكرر الرسمي، لا يوجد شيء من هذا الحديث، ولم يتحدث أي مسؤول من الهلال مع صلاح، لا من قريب ولا من بعيد، هذا على المستوى الرسمي".

وأتم بالتأكيد على أن الهلال لم يفتح أي قناة تواصل مع الدولي المصري حتى الآن، وأن كل ما يُثار من أخبار ليست صحيحة.