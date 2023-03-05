صلاح: النتيجة غير متوقعة لكنني أمر بأسعد أيام حياتي!

محمد صلاح يتحدث عن الفوز التاريخي على مانشستر يونايتد.

أكد محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن سعادته البالغة بالفوز بسبعة أهداف دون رد أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال تصريحات لصالح "بي إن سبورت".

وقال صلاح: "بالتأكيد الفوز بتلك النتيجة غير متوقعة مانشستر يونايتد يقدم مستويات جيدة للغاية مؤخرًا، لكن نحن لعبنا تلك المباراة من أجل الفوز، والكل اليوم طمع في تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "سبعة أهداف هي نتيجة هائلة، نتمنى أن تعطينا دفعة ولا تمنحنا ثقة زائدة تؤثر على المباريات المقبلة، نحن في حاجة للفوز بالمباريات لننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى".

وأردف: "استغلينا الفرص التي أتيحت لنا والجميع كان رائع في إنهاء الهجمات وكان هناك بعض التوفيق، الفريق ككل سعيد".

وأكمل عن كونه الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي: "لا أستطيع وصف الأمر بالكلمات، هو أحسن أيام حياتي لقد حطمت رقمًا سعيت له منذ أن دخلت النادي، وأتمنى أن أستمر في السعي للأرقام التاريخية، لكن الأهم هو تحقيق البطولات".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد سجل هدفين وصنع مثلهما في مواجهة مانشستر يونايتد وأصبح الهداف التاريخي لفريقه في الدوري الإنجليزي.