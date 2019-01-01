صلاح: اللعب بجانب دي روسي في ليفربول سيكون جميلًا

نجم الريدز يُشيد بزميله السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد محمد صلاح كثيرًا بزميله السابق في روما "دانيلي دي روسي"، مؤكدًا أن اللعب بجانبه في ليفربول سيكون جميلًا.

وكان دي روسي قد أعلن رحيله عن روما بعد رفض النادي تجديد عقده، وهو بصدد البحث حاليًا عن نادٍ جديد.

الدولي المصري الذي زامل دي روسي في روما بين عامي 2015-2017 تحدث عنه قائلًا لقناة سكاي سبورتس "هو أسطورة للنادي ولكرة القدم الإيطالية، ولا أقول هذا لمجرد أنه صديق رائع لي".

دوفان زاباتا يحلم باللعب لريال مدريد

"لا أعلم ما الذي يُمكن أن يُقال في هذا الموقف، لقد شاهدت المباراة وعاطفة الجماهير التي هتفت له. لقد قام بالكثير من التضحيات لصالح الفريق، أود أن أشكره. هو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم. حظ جيد له مستقبلًا".

أضاف حول إمكانية ارتداء صاحب الـ36 عامًا قميص الريدز "سيكون جميلًا، لكن لا أعلم إن كان ممكنًا. هو لاعب مثالي، وسأكون سعيدًا باللعب معه مجددًا".

ويستعد صلاح لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم، ويأمل في أن يتمكن فريقه هذه المرة من الفوز باللقب بعدما خسره أمام ريال مدريد خلال الموسم الماضي.

مضيفًا "أشعر بحماس وإثارة كبيرة. لقد خسرنا العام الماضي ونريد أن نُعوض أنفسنا. ستكون مباراة صعبة جدًا، لقد واجهنا توتنهام مرتين في البريميرليج وهزمناهم في المرتين، لكن لا يمكننا الاعتماد على هذا. النهائي مباراة مختلفة ونريد الفوز به".