الملك المصري يتصدر المشهد

صلاح الرهان الحاسم في فانتازي الدوري الإنجليزي.. واحذر من هؤلاء!

فرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والبريميرليج، نفسه بقوة كأفضل خيار يمكن الاعتماد عليه في المرحلة الحاسمة من فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، وذلك بجانب عناصر أخرى من الريدز أيضا.

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ويعتلي صلاح قمة قائمة أكثر اللاعبين حصدًا للنقاط في فانتازي جول برعاية أمازون السعودية، برصيد 153 نقطة، متفوقًا على بالمر في المركز الثاني برصيد 118 نقطة، وبريان مبيومو في المركز الثالث برصيد 93 نقطة، بينما ابتعد بوكايو ساكا صاحب المركز الرابع بعدما تعرض لإصابة سوف تبعده عن الملاعب لما يقرب من شهرين.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

أفضل الخيارات

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إلى جانب محمد صلاح، لا بد كذلك من الاعتماد على كول بالمر نجم تشيلسي في وسط الملعب، ويمكن التفكير في مضاعفة عناصر ليفربول باختيار لويس دياز إلى جانب النجم المصري، أو كودي جاكبو في الهجوم، مع الاحتفاظ بترينت ألكسندر أرنولد في الدفاع أو زميله قائد الفريق فان دايك.

وبالنظر إلى جدول المباريات القادم قد تكون عناصر كريستال بالاس الهجومية أو الدفاعية، خيارات فاعلة في جلب النقاط، كذلك يمكن أن يكون أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا اختيارًا رائعًا بعد إصابة جون دوران.

ولا ينصح بالتفريط في عناصر نيوكاسل، وعلى رأسهم المهاجم البارع ألكسندر إيزاك، ولاعب الوسط المهاري أنتوني جوردون، كما يبرز كذلك جاكوب ميرفي كخيار للميزانية المحدودة.

احذر هؤلاء

يفضل الابتعاد عن جميع عناصر مانشستر سيتي، رغم سهولة جدول المباريات القادمة، بما في ذلك نجم الفريق وهدافه إيرلينج هالاند، وذلك لأن الفريق يفتقد للجودة المطلوبة، ومن غير المتوقع أن يحصد النقاط كما كان في السابق.

أيضا ابتعد تمامًا عن جميع عناصر مانشستر يونايتد الهجومية والدفاعية، لأن الفريق يمر بمرحلة من فقدان الثقة والتوازن مع المدرب الجديد روبن أموريم.

كذلك لا يحبذ الاعتماد على عناصر أرسنال الهجومية في غياب بوكايو ساكا، لأنه من غير المعلوم من يمكنه حصد النقاط، وفي الغالب ستتوزع النقاط بينهم، ومن الأفضل الاعتماد على دفاع أرسنال أو حارسه دافيد رايا.

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