صلاح: الحذاء الذهبي؟ لنأخذ الأمور رويدًا رويدًا

تصريحات ما بعد التألق..

لم يخفِ محمد صلاح، لاعب ليفربول، سعادته بهدفيه في شباك برايتون ولكنه فضّل التريث فيما يتعلق بالمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

إجمالي أهداف صلاح هذا الموسم في البريميرليج بات 19 هدفًا ليأتي ثالثًا في جدول هدافين البطولة بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ويواصل حربه للحفاظ على الحذاء الذهبي للعام الثالث على التوالي.

لم تتوقف إسهامات الفرعون المصري عند التسجيل في شباك برايتون، بل أيضًا صنع الهدف الثاني لجوردان هندرسون، وقد كشف أيضًا عن سر هدفه بالرأس النادر اليوم.

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الدولي المصري في تصريحات بعد المباراة قال "الهدف؟ لقد تدربنا على ذلك أمس وقبل يومين، أخيرًا صنع لي روبرتسون هدفًا وأنا سعيد بذلك (يضحك)".

كما أضاف "لا أعرف عدد التمريرات الحاسمة ولكن أعتقد أن لدي عددًا جيدًا منذ قدومي إلى هنا، في مركزي هذا، أظن أنني على ما يرام".

وفيما يتعلق بالمنافسة على الحذاء الذهبي، قال صلاح "لنأخذها مباراة بمباراة".

في نفس السياق، تحدث ألكسندر أرنولد عن المباراة قائلًا "لدى صلاح أهداف وهو يتنافس على الحذاء الذهبي للاحتفاظ به، إنه لاعب عالمي يسجل الكثير من الأهداف لنا ونحن نحاول مساعدته بكل السبل".

وأتم "لم تكن مباراة مثالية بالنسبة لنا ولكننا أثبتنا أن بمقدورنا التعامل عندما تصبح الأمور صعبة، لقد جئنا إلى هنا للفوز، وهناك أشياء في الأداء يمكننا تحسينها".

الجدير بالذكر أن ليفربول قد حسم لقب البريميرليج منذ ثلاث جولات، قبل أن يتلقى هزيمة مروعة من وصيفه مانشستر سيتي برباعية نظيفة ويبدأ بالاستفاقة بالفوز على أستون فيلا واليوم على برايتون.