"صلاح الأفضل في العالم، وليفربول لا يحتمل فراقه"

نجم ليفربول السابق يسهب في الإشادة بمحمد صلاح بعد هدفه المذهل في شباك مانشستر سيتي.

أشاد جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول السابق بالمصري محمد صلاح وبكل ما يقدمه مع الريدز في الأسابيع الأخيرة بكل البطولات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاراجر لصالح "سكاي سبورت"، ووصف خلالها صلاح بأنه الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

ما الذي قاله كاراجر عن أداء صلاح في الأسابيع الأخيرة؟!

وقال كاراجر: "لا أعتقد أنه هناك لاعب أفضل منه في الوقت الحالي بالعالم أو في كرة القدم الأوروبية، لا أعتقد ذلك حقًا".

وأضاف: "لقد شاهدته في دوري أبطال أوروبا، وسجله في الأسابيع الأخيرة مذهل، ولا يمكن التشكيك فيما قدمه من أجل ليفربول، هو في حالة رائعة".

ما الذي قاله كاراجر عن هدف صلاح في مانشستر سيتي؟!

أردف كاراجر: "هذا هدف من طراز عالمي، لقد تحدثت عن صلاح قبل عدة أسابيع، هو واحد من أعظم من لعبوا لليفربول على الإطلاق".

وأكمل: "لو كان ليفربول قد فقد روجر هانت الذي يدخل تشكيلة الفريق التاريخية بسهولة، فها هو صلاح يستطيع التواجد في نفس التشكيل".

وأنهى كلماته: "لا يمكن لليفربول أن يخسر صلاح في المواسم المقبلة، لا أقول أنه سيكون مثل رونالدو عندما يبلغ الـ 35 أو الـ 36 ويستمر في تسجيل الأهداف وتصدر القوائم، لكننا سنرى الكثير منه".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف بعد مرور سبع جولات بالتساوي مع جيمي فاردي.

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