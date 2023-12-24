"صلاح استحق ركلة جزاء" .. اعتراف بضحكة ساخرة من مدافع آرسنال!

لاعب آرسنال يطلب من ليفربول تقبل قرار الحكم!

شهدت مباراة ليفربول وآرسنال مساء أمس السبت، واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، بعدما رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح النجم المصري محمد صلاح، كما أنه لم يلجأ إلى تقنية "VAR" للتأكد من صحتها!

صلاح قام بمراوغة أوديجارد داخل منطقة جزاء آرسنال، وكان في طريقه للانطلاق نحو المرمى من أجل تسجيل هدف التعادل، في الوقت الذي كان يتقدم فيه الجانرز بهدف دون رد.

وعلق ويليام ساليبا في تصريحات عقب المباراة وهو يضحك بشكل ساخر: "بالطبع هي كانت ركلة جزاء، ولكنني لست الحكم وعلى ليفربول قبولها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه، علق جايمي كاراجير نجم ليفربول السابق على تصريحات ساليبا، وذلك عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث قال: "لقد كانت ركلة جزاء ورجل المباراة يعترف بذلك!".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأضاف كاراجير: "ركلتي جزاء بشكل واضح في آخر مباراتين لليفربول، والـ VAR لم يتدخل".