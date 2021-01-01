صلاح: أتدرب وحدي على هذه الكرات وأرفض تقنية الفيديو

تصريحات صلاح بعدما كسر صيامه وأسعد جماهير ليفربول

قال النجم المصري محمد صلاح إن الهدف الذي يلعب من أجله هو زملاؤه في ليفربول هو فقط اللفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤكدًا أنه لا يرى شيئًا غير ذلك.

وحقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت عودة محمد صلاح إلى معرفة طريق الشباك.

وعقب المباراة قال صلاح في تصريحات لقنوات بي إن سبورتس تحدث خلالها باللغة العربية إنه لم يكن يعلم أنه بات أول لاعب يسجل 20 هدفًا فأكثر لليفربول في 4 مواسم متتالية منذ موسم 1987.

وأضاف: "نحتاج إلى الفوز في جميع المباريات بسبب عدم الفوز في عدد من المباريات السابقة، بالطبع كلما نفوز في مباراة نفكر في التالية لها"

وأضاف: "عدم التسجيل في المباريات الأخيرة؟ هذه هي كرة القدم ومن الممكن ألا تسجل لعدد من المباريات، ولكن مؤخرًا عدنا للتسجيل وأنا كذلك لهذا أشعر بالراحة"

وتابع: "أتمنى أن تكون هذه الانتصارات نقطة تحول ونتمنى التركيز على كل مباراة وحدها من أجل الاستمرار، ولكننا تحسننا في المواجهات الأخيرة بالفعل ونتمنى أن نواصل ذلك"

وحول اللعب بدون ماني وفيرمينو اليوم على مستوى التشكيل الأساسي قال: "إنها مسؤولية أكثر حين تكون وحدك، لقد لعبت بدونهما في مباريات سابقة وكانت الأمور جيدة ولكن لا أريد التقليل من جهود زملائي اليوم"

وحول التسديدات على طريقته الخاصة قال: "أتدرب على لعبة الهدف الأول وليست هي فقط، بعد التدريبات آخذ الكرة وأسدد من أماكن متفرقة حتى أدرب نفسي على التسديد من مختلف الوضعيات"

وفيما يخص هدف الفريق في الموسم الحالي أكد صلاح أنه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا أنه هدف بالنسبة له ولزملائه بشكل عام.

وأردف في هذا السياق: "اللعب بدون هدف لا يوصل إلى أي شيء، نحن نركز بشكل جيد على الرغم من الغيابات وبالطبع لو كنا بلا إصابات لاختلفت الأمور ولكن جميع اللاعبين يؤدون بشكل جيد حتى الشباب في الآونة الأخيرة"

وردًا على تصدره لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وأرقامه الفردية المميزة أكد: "المهم أن نحصل على لقب الدوري، هذا هو ما نلعب من أجله"

وحول تقنية الفيديو قال صلاح: ""نا لا أحب تقنية الفيديو، رأيي هو أنها تقتل متعة كرة القدم، في بعض البلدان الأخرى تمنح المهاجم مساحة أكبر، لا أريد أن أتعرض للغرامة لكن رأيي أنني لا أحبذ وجودها"

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الفوز ارتقى بليفربول إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 21 مباراة خلف الوصيف مانشستر يونايتد صاحب الـ 41 نقطة من 24 مباراة وكلاهما خلف مانشستر سيتي صاحب الـ 44 نقطة من 20 مباراة فقط.