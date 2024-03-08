عودة بصلاحيات كاملة .. ليفربول يتفاوض مع غريم كلوب لإقناعه بقيادة المشروع الجديد!

لقاء بنهاية الأسبوع الماضي في بوسطن

لا تهدر إدارة نادي ليفربول الوقت، وبدأت بالفعل خطوات جادة نحو تأسيس مشروع جديد يبدأ بعد رحيل الألماني يورجن كلوب عن القيادة الفنية للريدز في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "تايمز"، فإن إدارة الريدز أجرت بالفعل محادثات وجهًا لوجه مع مايكل إدواردز، حيث يتطلعون إلى إعادته لتولي منصب المدير الرياضي داخل ليفربول، بعد رحيل يورجن كلوب عن النادي.

وذكرت التقارير، أن إدواردز التقى بالرئيس مايك جوردون وجون دبليو هنري، مالك مجموعة فينواي الرياضية نهاية الأسبوع الماضي في بوسطن من أجل الحديث عن إمكانية عودته مرة أخرى إلى الآنفيلد، مع منحه صلاحيات كاملة في الفترة المقبلة، من ضمنها اختيار المدرب الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحال نجحت إدارة ليفربول في الاتفاق مع ماكيل إدواردز، فإنه سيعود للنادي بعد عامين فقط من رحيله في 2022، إثر دخوله في خلافات مع يورجن كلوب والتي أنهت علاقته بالنادي التي استمرت 10 سنوات.

ولعب إدواردز دورًا فعالًا في إطلاق المشروع الضخم للريدز تحت قيادة يورجن كلوب، وبعد رحيله رفض عروضًا عديدة من عدة فرق لتولي مهمة القيادة الرياضية، بما في ذلك تشيلسي.

كما رفض إدواردز عرضًا من ملاك ليفربول، للعودة إلى النادي في يناير الماضي، في ظل وجود كلوب الذي ليس على وفاق معه، لكنه الآن سيفكر في العرض بشكل جاد مع إعلان الألماني رحيله خلال الموسم المقبل، ومن المحتمل أن يعود ومعه سلطات كبرى في النادي بتوليه منصب مدير عمليات كرة القدم.