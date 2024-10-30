صفقة نيكو ويليامز صعبة؟ لا مشكلة.. برشلونة بدأ "الخطة ب" بالفعل!

النادي الكتالوني يريد تأمين احتياجاته الفنية عاجلًا

يتابع برشلونة عن كثب الوضع الصعب الذي يعيشه البرتغالي رافاييل لياو في ميلان، حيث فقد مركزه الأساسي هذا الموسم بسبب علاقته المتوترة بالمدرب باولو فونسيكا.

لياو لاعب يحظى بشعبية كبيرة كخيار داخل برشلونة وخصوصًا من قبل رئيس النادي جوان لابورتا، وقد بحثوا بالفعل فكرة توقيعه المحتمل عندما فشلت صفقة نيكو ويليامز، وفقًا لصحيفة "سبورت".

على الرغم من أن وصوله لم يكن ممكنًا الصيف الماضي، بدأ وضع لياو في ميلان يتدهور ما قد يقلل من قيمته السعرية حال تقدم برشلونة بعرض لضمه الصيف المقبل، حينها كان يكون متاحًا بسعر معقول.

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وفقًا للمصدر ذاته، سيواصل برشلونة إعطاء الأولوية لوصول جناح أعسر، والبرتغالي الموهوب موجود في القائمة طالما أن سعره معقول، وهذا بالإضافة إلى نيكو ويليامز الهدف الساخن دائمًا في خطط البلوجرانا.

وجدد ميلان عقده مع ميلان حتى عام 2028، ولا يوجد شرط جزائي في عقده، وقد عرضه جورج مينديش الذي يتحلى بعلاقة قوية مع برشلونة على النادي، ويملك تأثيرًا عليه بشكل كبير رغم أنه لا يمثله رسميًا.