بعد صفقة نجولو كانتي .. شرط طارق حامد للموافقة على الرحيل عن الاتحاد

حدد شرطه للرحيل عن الاتحاد واختار فريقه الجديد!

وضع النجم المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي الاتحاد، شرطًا حاسمًا؛ للموافقة على الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مسؤولو الاتحاد، طلبوا من طارق، الرحيل في الصيف الحالي؛ بعد التعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

صحيفة "مصراوي" نقلت عن مصدر مقرب من طارق، اشتراطه الحصول على حقوقه كاملة؛ للموافقة على الرحيل عن العميد، في الصيف الحالي، وعدم إكمال عقده الممتد حتى 30 يونيو 2024.

وكشف المصدر، عن أن الفرعون المصري، قرر البقاء في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024، وقبول أحد العروض المقدمة إليه من أندية دوري روشن للمحترفين.

وشدد على أن العودة إلى الدوري المصري الممتاز؛ ليس ضمن حسابات طارق حامد في الوقت الحالي؛ حيث يرغب في مواصلة مسيرته مع الاحتراف الخارجي.