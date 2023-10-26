صفقة نارية .. رومانو يكشف سر فشل الأهلي في ضم نجم إنتر

صفقة نارية ضاعت من الفريق السعودي

SHAHID

أبرم الأهلي عددًا من الصفقات القوية خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، لكنه كاد أن يُتوج جهده بصفقة نارية من الدوري الإيطالي إلا أن مساعيه لم تنجح.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفريق الجداوي نجح في ضدم عددًا من النجوم على رأسهم رياض محرز وفرانك كيسييه وجابرييل فيجا، وقد كشف فابريزيو رومانو أن مسؤوليه حاولوا بقوة التعاقد مع هاكان تشالهانوغلو نجم وسط إنتر لكن دون أن يكللوا محاولتهم بالنجاح.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح خبير الانتقالات أن فشل إتمام الصفقة يعود لسببين، الأول تمسك إنتر بلاعبه وإصراره على بقائه خاصة بعد رحيل حارس المرمى أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد ومارسيلو بروزوفيتش للنصر وميلان شكرينيار بانتهاء عقده إلى باريس سان جيرمان.

السبب الثاني حسب رومانو هو رفض اللاعب التركي نفسه الرحيل عن إنتر وتمسكه بالاستمرار بين صفوفه، وهو ما أضاع صفقة كبرى على الأهلي.

SHAHID