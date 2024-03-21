لابورتا يلقي كرة النار في غرفة ملابس الميرنجي

خرج جوان لابورتا رئيس برشلونة، على وسائل الإعلام بتعليق جريء، حول اقراب الغريم الأزلي ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وكان كيليان مبابي قد أبلغ إدارة النادي الباريسي قبل شهر، بأن الموسم الحالي هو الأخير له في حديقة الأمراء ومن المتوقع انتقاله لريال مدريد في صفقة انتقال حر، بنهاية الموسم الجاري.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "أحسد ريال مدريد على صفقة مبابي؟ بالطبع لا على الإطلاق.. أعرف ما إذا كانوا سيفعلون ذلك أم لا، سنرى. ليس لدي أي معلومات، لكن ما أعرفه أنه سيشوه غرفة الملابس بكل تأكيد".

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وأضاف رئيس برشلونة: "وصول مبابي إلى ريال مدريد سيجبرهم على بيع بعض اللاعبين المهمين أليس كذلك؟ لأنك لن تلعب في نفس المركز بأكثر من لاعب، لذلك أعتبر هذه ليست هدية على الإطلاق".

ويقصد لابورتا من هذه التصريحات، أن ريال مدريد سيكون مضطرًا للتفريط في الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يلعب في الجناح الأيسر، وهو المركز المفضل لكيليان مبابي.

واحتل فينيسيوس مكانة كبرى في ريال مدريد خلال الموسمين الماضي والجاري، وسبق أن أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه لا ينوي تغيير مركز اللاعب، حتى حال وصول مبابي.وتابع: "من قال لكم أن هذه الصفقة ستكون مجانية، ستكلف خزينة ريال مدريد الكثير من الأموال (يقصد مكافأة التوقيع وراتب مبابي الضخم)".