صفقة مهمة .. معركة مرتقبة بين الهلال والنصر لـ"خطف" ابن الاتحاد

تطورات مثيرة في الميركاتو..

وضع ناديا الهلال والنصر السعوديين، لاعبًا محليًا دوليًا، على رأس أولوياتهما؛ للتعاقد معه في صيف العام الحالي.

الهلال سيطر على كافة البطولات المحلية، في موسم 2023-2024؛ بينما خرج النصر بـ"صفر ألقاب"، للعام الرياضي الثاني على التوالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، يفكر الهلال والنصر، في التعاقد مع النجم الدولي عون السلولي، قلب دفاع نادي التعاون السعودي.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن نادي القادسية؛ يريد هو الآخر التعاقد مع السلولي، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن انتخابات أندية الشركات "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، قد تعطل إتمام الصفقات الصيفية، لبعض الوقت.

السلولي البالغ من العمر 25 سنة، أحد أبناء نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل أن يتنقل بين فرق الفيحاء والنهضة وأخيرًا التعاون، منذ صيف عام 2021.

وعبر بوابة نادي التعاون؛ انضم المدافع الشاب، إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، والذي خاض معه مباراتين رسميتين - حتى الآن -.