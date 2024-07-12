صفقة مهمة .. الاتحاد يتفق مع نجم الهلال السابق و"هذه تفاصيل العقد!"

الاتحاد يواصل التحرك بقوة..

حسم نادي الاتحاد السعودي، صفقة محلية مهمة، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد يتفاوض مع عديد اللاعبين الأجانب والمحليين؛ وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول؛ حسب التقارير المحلية والعالمية.

ومن ضمن اللاعبين الذين تفاوض معهم العميد الاتحادي، في الساعات الماضية؛ المهاجم الدولي السعودي صالح الشهري، الذي رحل عن عملاق الرياض الهلال رسميًا، في صيف العام الحالي، بعد نهاية عقده.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" اليوم السبت، توصل مسؤولو الاتحاد إلى اتفاق مع الشهري؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، لمدة 3 سنوات.

الصحيفة كشفت عن أن مهاجم الهلال السابق "البالغ من العمر 30 سنة"، سيحصل على مبلغ مالي يُقدر بـ16 مليون ريال من الاتحاد، خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الاتحاد، رفعت إلى لجنة الاستدامة المالية، تفاصيل الاتفاق الشخصي مع صالح الشهري؛ حيث تنتظر الموافقة الرسمية، للإعلان عن الصفقة.

جدير بالذكر أن الشهري، لعب في صفوف الزعيم الهلالي في الفترة من 2019 إلى 2023؛ مسجلًا 24 هدفًا وصانعًا 6 آخرين، خلال 138 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.