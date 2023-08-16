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صفقة مفاجئة .. "ظهير المغرب" معروض على الهلال والأهلي

أحمد فرهود
Morocco World Cup 2022.Getty Images.
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صفقة مفاجئة تقتحم ميركاتو الهلال والأهلي

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في مفاجأة كبرى.. تم عرض أحد نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، على ناديي الهلال والأهلي؛ لتدعيم صفوفيهما خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال والأهلي تعاقدا مع أسماء عالمية كبرى، في الصيف الحالي؛ على رأسهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، ومواطنيه مالكوم دي أوليفيرا وروبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز، وغيرهم.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان، تلقى يحيى عطية الله، ظهير أيسر المنتخب المغربي، اتصالًا من أحد وسطاء لاعب كبير، تم التعاقد معه موخرًا ليلعب في الدوري السعودي؛ لعرضه على ناديي الهلال والأهلي.

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وكشف العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن امتلاك عطية الله، عروضًا من الدوريين الإسباني والفرنسي أيضًا.

وأشار الإعلامي، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 سنة، لا يرتبط بأي فريقٍ في الوقت الحالي؛ بعد انتهاء عقده مع نادي الوداد الرياضي المغربي.

جدير بالذكر أن يحيى عطية الله، مثّل نادي الوداد في الفترة من يناير 2020 إلى يوليو 2023؛ مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 20 آخرين، خلال 141 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 74520كريم بنزيما
  • 7492خاليدو كوليبالي
  • 11726روبرتو فيرمينو
  • 5811نجولو كانتي
  • 13603مارسيلو بروزوفيتش
  • 25360صفقة أخرى
138512 الأصوات

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