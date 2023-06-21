صفقة مفاجئة .. الاتحاد يريد تكرار تجربة شراحيلي مع لاعب الهلال "المطرود"

هل ينجح الاتحاد في استنساخ تجربة أحمد شراحيلي الناجحة؟!

لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد، يبحثون عن قلب دفاع جديد؛ لتعويض النجم المصري "المصاب" أحمد حجازي، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

حجازي خضع لعملية جراحية ناجحة، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بعد إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة، حيث سيغيب عن الملاعب، لأكثر من 6 أشهر كاملة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فيصل الرقيبة، اختار مسؤولو الاتحاد، المدافع المخضرم عبد الله الحافظ، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة؛ لتعويض حجازي.

وأشار الرقيبة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن عقد الحافظ البالغ من العمر 30 سنة، سينتهي مع نادي الوحدة، بعد 3 أشهر من الآن.

العميد الاتحادي كان قد وضع على رأس أولوياته، التعاقد مع المدافع الدولي حسان تمبكتي، إلا أن ناديه الشباب، رفض التخلي عنه، قبل أن يتجه إلى محمد جحفلي، الذي توصل إلى اتفاق مع الهلال مؤخرًا، لتجديد عقده.

وبعد فشل التعاقد مع تمبكتي وجحفلي؛ يبدو أن الاتحاد، اتجه الآن إلى الحافظ، على أمل تكرار تجربة النجم أحمد شراحيلي "الناجحة"، والذي لعب دورًا كبيرًا للغاية، في تتويج الفريق الأول، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

جدير بالذكر أن الحافظ يتشابه مع شراحيلي، في أنهما لعبا في صفوف نادي الهلال؛ إلا أن الثنائي فشل في تقديم المستوى المأمول منهما؛ ليتم الاستغناء عنهما، قبل أن يتألقا في الفترة الأخيرة.