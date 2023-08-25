صفقة غير متوقعة على أبواب الاتحاد .. "من أحلام فان دايك لهذا اللاعب"!

صفقة غير متوقعة على أبواب الاتحاد

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بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على أبواب ضم صفقة أجنبية جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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جماهير الاتحاد كانت قد أعربت عن غضبها من ميركاتو الفريق الأول، في الصيف الحالي؛ على الرغم من ضم 4 صفقات عالمية؛ هم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي جواو فيليبي جوتا، بالإضافة إلى الثنائي السعودي سلطان الفرحان وصالح العمري.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "الكأس"، عن اتفاق مبدئي بين الإدارة الاتحادية، ونظيرتها في نادي بالميراس البرازيلي؛ للتعاقد مع المدافع الباراجواياني جوستافو جوميز.

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وأشارت الشبكة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن اللاعب من المقرر أن ينضم إلى العميد، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في السابع من سبتمبر القادم.

جوميز البالغ من العمر 30 سنة، كان هدفًا لنادي النصر السعودي، في بداية الميركاتو الصيفي الحالي، قبل أن تفضل إدارة العالمي، أسماء أكبر وأكثر خبرة؛ حيث تم التعاقد رسميًا مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

جدير بالذكر أنه في بداية الصيف الحالي، ترددت أنباء عن اهتمام كبير من الاتحاد، بالتعاقد مع المدافع البلجيكي فيرجيل فان دايك، من ليفربول الإنجليزي، وصولًا إلى البرازيلي ماركينيوس ثم الإسباني سيرجيو راموس، إلى أن انتهى الأمر - في الغالب - عند اللاعب الباراجواياني.

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