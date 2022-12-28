صفقة مبكرة في الميركاتو.. رودي جارسيا يوافق على رحيل ظهير النصر إلى الباطن

تألق كونان دفعه للمغادرة

يقترب نادي الباطن السعودي من الحصول على خدمات ظهير فريق النصر الأيسر منصور الشمري، على سبيل الإعارة، في صفقة مبكرة من صفقات الميركاتو الشتوي السعودي.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن الصفقة على وشك الإتمام بعد أن توفرت كافة العناصر المطلوبة لإبرامها.

فقد وافق المدرب الفرنسي رودي جارسيا على إتمام الصفقة على أن تكون على سبيل الإعارة ولمدة 6 أشهر.

Shahid

يأتي هذا في ظل صعوبة حصول الشمري على الفرصة في ظل تألق الإيفواري جيسلان كونان واستحواذه على مركز الظهير الأيسر في ملعب "العالمي".

وأكدت الصحيفة أن الصفقة سيتم حسمها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم قيد الشمري ضمن صفوف الباطن في يناير وحتى نهاية الموسم الجاري.

Shahid