صفقة كين تتوقف .. والسر في طموحات ريال مدريد لـ 2024!

النادي الملكي لن يستطيع أن يضم صفقة أخرى بمبلغ كبير!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انضمام الإنجليزي هاري كين إلى صفوف ريال مدريد قد تعقدت مؤخرًا بسبب تفاصيل تخص النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي خوسيه لويس سانشيز العامل في "لا سيكستا"، والذي أكد أن طموحات النادي الملكي للموسم بعد القادم هي التي تعطل الصفقة في الوقت الحالي.

وكان ريال مدريد قد نجح في ضم الإنجليزي جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بمبلغ مالي وصل إلى 100 مليون يورو قابلة للزيادة بوجود بعض المتغيرات.

وسيكون ضم هاري كين في الصيف الجاري مكلفًا للغاية على النادي الملكي، الذي قد يجد صعوبة كبيرة في إتمام ضم أهدافه الكبرى في 2024، والتي تضم كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن مبابي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن انتقاله للملكي سيكون مجانيًا، لكن راتبه وحده قد يكلف الكثير.