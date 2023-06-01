صفقة كانسيلو تتسبب في "طلاق" مانشستر سيتي وبرشلونة!

صفقة كانسيلو تفسد علاقة قوية!

العلاقة بين برشلونة ومانشستر سيتي ليست في أفضل حالاتها على الرغم من الارتباطات الواضحة بين الجانبين بغض النظر عن أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والمدير التنفيذي للسيتي فيران سوريانو، ومدير الكرة في الفريق الإنجليزي هو تشيكي بيجيريستين، وجميعهم أعضاء في برشلونة، إلا أن الاتصالات بين الجانبين كانت أكثر من مجرد اتصالات عابرة.

ضم الفريق الكتالوني فران توريس وإريك جارسيا، ولم يخف برشلونة أبدًا أن هدفها هو التعاقد مع إلكاي جوندوان كما فعلوا في الماضي مع برناردو سيلفا، وحتى أن الفريقين اتحدوا ضد مرض التصلب الجانبي الضموري في مباراة لا تُنسى نظمها خوان كارلوس أونزوي بتسهيلات من الطرفين، ولكن الوضع تغير الآن على ما يبدو.

اتهم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، فريق مانشستر سيتي بعرقلة انضمام كانسيلو إلى البرسا، عندما لم يعد هذا اللاعب ضمن خطط جوارديولا.

وقال تشافي في حوار مع قناة "TV3" الإسبانية: "صحيح أننا أردنا كانسيلو، وفي اجتماع في وقت متأخر أعطونا تلك الفرصة ووافقنا عليها، وقد قيموه في سيتي وقالوا لنا لا؛ أن مانشستر سيتي لا يرغب في أن يأتي إلى برشلونة. هذا هو الصحيح، في النهاية انضم اللاعب إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة".

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية أثارت هذه الكلمات صدمة في مانشستر سيتي، لأن النادي الإنجليزي ليس فقط يؤكد أنه لم يتم تعطيل الصفقة، بل أيضًا أنه أمر وكيل اللاعب، جورج مينديش، بإعطاء الأولوية لخيار برشلونة على أي خيار آخر، الأمر الآخر هو أن وكيل اللاعب رأى أن برشلونة لا يمكنها تلبية الأجور التي يقدمها الفريق البافاري.

ويرى السيتي أنه إذا تحدثت تشافي عن هذه الصفقة بهذا الشكل، فإن ذلك يعود إلى معلومات وصلته من أشخاص آخرين، لأن أحدًا من النادي لم يتحدث مباشرة معه.