"يجب أن يحاسبوا" .. صفقة كانسيلو وأزمة السماسرة تضع برنامج الاستقطاب في مأزق!

الميركاتو الصيفي يغلق أبوابه في 2 سبتمبر..

وجه الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، طلبًا بمحاسبة المسؤولين عن برنامج الاستقطاب، متهمًا إياهم بصنع حالة من الاحتقان والتعصب على كافة جماهير أندية دوري روشن السعودي.

ويشهد سوق انتقالات دوري روشن، نشاطًا كبيرًا بين الأندية، قبيل من غلق باب الميركاتو الصيفي، يوم الإثنين المُقبل، بعد حالة من الجمود في التعاقدات طوال فترة الإعداد الصيفي، للهلال والأهلي، حتى كأس الدرعية للسوبر السعودي، قبل أن يعلن الهلال عن صفقته الأولى بضم جواو كانسيلو، ونجاح الأهلي في ضم المحور البرازيلي أليكساندر، ثم دعمه بالمهاجم البرازيلي إيفان توني، خلال الساعات الماضية.

وكان الاتحاد الأكثر نشاطًا بين أندية الصندوق، بتعاقده مع عدد من الصفقات، مثل موسى ديابي وحسام عوار وبريدراج رايكوفيتش، ومعاذ فقيهي وصالح الشهري وحامد الشنقيطي، فيما ضم النصر ثلاث صفقات في الميركاتو، بضم الثلاثي بينتو كريبسكي وويسلي جاسوفا وسالم النجدي.

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ونشر الجفن، رسالة عبر منصة (إكس)، رسالة، قال فيها "برنامج الاستقطاب أدخل الأندية وجماهيرها في فوضى لا يمكن حلها. في فترة تجهيز الأندية الصيفية وفترة التعاقدات كان صامتًا، وحين بدأت المنافسات، قال لهم تعاقدوا، وجعل الفاتورة ترتفع بشكل جنوني على أنديتنا، وباستغلال السماسرة عامل الوقت، مسيرو البرنامج يجب أن يحاسبوا على ما تسببوا به من زيادة حالات الاحتقان والتعصب عند كل جماهير أنديتنا".

وفجر الإعلامي أحمد العجلان، مفاجأة كبرى منذ ساعات، قائلًا إن الهلال تلقى وعدًا من لجنة الاستقطاب بدعم صفقة جواو كانسيلو، مقابل الموافقة على انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، ثم فوجئ مسؤولو الهلال برسالة بريد إليكتروني، تفيد بتكفل النادي بكافة تكاليف الصفقة البرتغالية القادمة من مانشستر سيتي.

ولا تزال أندية دوري روشن السعودي، تواصل مساعيها لضم المزيد من الصفقات، خاصة المواليد الأجانب، حيث ارتبط اسم الهلال بمهاجم بنفيكا، ماركوس ليوناردو، فيما يقترب النصر من ضم متعب الحربي من الشباب، بعد منافسة مع الأهلي.